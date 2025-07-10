الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اغتيال عقيد في الاستخبارات الأوكرانية قرب منزله بالعاصمة كييف

روسيا وأوكرانيا،
روسيا وأوكرانيا، فيتو

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، باغتيال عقيد في الاستخبارات الأوكرانية قرب منزله في العاصمة كييف.

 

ترامب يلوح بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء: إنه "غير سعيد أبدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي وصفها بأنها "تفتك بحياة الكثير من الناس، من بينهم جنود بوتين نفسه".

 

بوتين يقتل جنوده ويقود حربًا مدمّرة

وأضاف ترامب: "لست سعيدًا مع بوتين، لأن الحرب في أوكرانيا تقتل عددًا كبيرًا من الناس، بينهم جنود أوكرانيون وروس على حد سواء"، مؤكدًا أن استمرار هذا الصراع أمر غير مبرر إنسانيًا ولا سياسيًا.

 

دعم أمريكي تاريخي لأوكرانيا

وأشاد ترامب بشجاعة المقاتلين الأوكرانيين قائلًا: "الأوكرانيون شجعان جدًّا، وقد قدمنا لهم أفضل ما لدينا من أسلحة"، مضيفًا: "زودناهم بصواريخ مدمرة للدبابات، وصواريخ أقوى لإسقاط الطائرات، وكل شيء طلبوه تقريبًا".

وأوضح أن حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بلغ 300 مليار دولار، منتقدًا الدول الأوروبية بالقول: "كان على أوروبا أن تقدم ما قدمناه، لكنها لم تفعل بما يكفي".

 

بوتين غامض.. وقراراته غير مفهومة

ووصف ترامب الرئيس الروسي بأنه "لطيف أحيانًا، لكنه عصي على الفهم في أحيان أخرى، ويفعل أشياء لا معنى لها"، في إشارة إلى قراراته العسكرية والسياسية التي أدت إلى استمرار الحرب.

 

عقوبات جديدة قيد البحث على روسيا

وفي ختام تصريحاته، كشف ترامب عن أن هناك نقاشًا داخل الأوساط الأمريكية حول فرض عقوبات أكثر قسوة على روسيا، ردًا على ما وصفه بـ"العبث السياسي والعسكري" الذي تقوده موسكو في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كييف العاصمة كييف الاستخبارات الاوكرانية بوتين ترامب

مواد متعلقة

ترامب يلوح بفرض عقوبات أكثر صرامة علي روسيا

أوكرانيا: قرار بوتين بتجنيد غير الروس يؤكد خطر الحرب على دول الناتو

بوتين لـ ترامب: روسيا مهتمة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

تراجع سعر جرام الذهب قبيل ساعات من اجتماع البنك المركزي اليوم

الأهلي يصدم وسام أبو علي، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads