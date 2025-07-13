الصليب الأحمر: عالجنا 3,400 مصاب وسجلنا أكثر من 250 حالة وفاة

قال الصليب الأحمر في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: مستشفانا برفح استقبل أمس 132 مصابا بالسلاح ضمن إصابات جماعية قرب مواقع توزيع المساعدات.



وأوضح الصليب الأحمر أنه منذ إنشاء مواقع توزيع الطعام عالجنا أكثر من 3,400 مصاب بالأسلحة، وسجلنا أكثر من 250 حالة وفاة.



وتابع: هذا الوضع غير مقبول، وفداحة هذه الحوادث تعكس الظروف المروعة التي يعيشها المدنيون في غزة.

ومن جانبه صرح المتحدث الإعلامي لوكالة الأونروا، اليوم الأحد، بأن عيادتهم في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية مع بدء الحصار الإسرائيلي منذ مارس الماضي.

النقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج في غزة

وأوضح في تصريحات صحفية، أن فرقهم تواصل عملها في غزة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا رغم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج.

وقبل وقت سابق، أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا أن إسرائيل دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة 55 كلم.

وأوضح أن الطواقم الطبية منهكة للغاية، وهناك نقص شديد في الإمدادات الطبية والوقود.

وتابع: توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي تحول لساحة قتل جديدة.

وأعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء أمس السبت، سقوط 27 شهيدا و180 مصابا من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في رفح.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين في غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته ذكر مصدر في مستشفى الشفاء، أمس السبت، بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة.

وأوضحت مستشفيات غزة، أنه سقط 87 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي اليوم بينهم 34 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

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