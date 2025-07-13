18 شهيدا في مخيم النصيرات بغزة منذ فجر اليوم

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 29 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 18 في مخيم النصيرات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال مستشفى العودة: إن هناك 10 شهداء - بينهم 6 أطفال- و16 مصابا بعد استهداف الاحتلال نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سقط 10 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت تقارير إخبارية، أفادت بوجود أحزمة نارية مكثفة شمالي غزة وسقوط أكثر من 29 شهيدا منذ فجر اليوم في القطاع.

وقبل وقت سابق أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء أمس السبت، عن سقوط 27 شهيدا و180 مصابا من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في رفح.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين في غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

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