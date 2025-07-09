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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم اغتيال القيادي في وحدة بدر بحزب الله حسين مزهر

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال القيادي في وحدة بدر بحزب الله حسين مزهر بغارة على جنوبي لبنان.

اغتيال المسئول عن إدارة نيران قطاع الزهراني

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، القول بأنه تم اغتيال مزهر أمس، وهو المسئول عن إدارة نيران قطاع الزهراني في وحدة بدر التابعة لحزب الله، في منطقة البابلية جنوب لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مظهر في إطار دوره، "قدّم العديد من اتجاهات إطلاق النار باتجاه دولة إسرائيل وقوات الجيش.

 محاولات ترميم مدفعية التنظيم الإرهابي في جنوب لبنان

وبين المتحدث أن مزهر عمل مؤخرًا على محاولات ترميم مدفعية التنظيم الإرهابي في جنوب لبنان".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من العمليات البرية المحددة داخل الأراضي اللبنانية، حيث استهدفت مواقع وتحصينات تابعة لـحزب الله.

وفي بيان رسمي؛ قالت قيادة جيش الاحتلال إن قوات فرقة 91 تواصل مهمتها الدفاعية على الحدود اللبنانية، بهدف حماية أمن مواطني إسرائيل، وإزالة أي تهديد ينطلق من الأراضي اللبنانية.

وتدمير بنى تحتية  تابعة لتنظيم حزب الله

وأضاف البيان: القوات قامت بإحباط خلايا مسلحة وتدمير بنى تحتية  تابعة لتنظيم حزب الله، بتوجيه من وحدة النيران التابعة للفرقة.

وتابع البيان: جاءت هذه العمليات بناءً على معلومات استخباراتية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، ما دفع القوات لتنفيذ عمليات خاصة ومحددة لتدمير هذه الأهداف ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة.

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