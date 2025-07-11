الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

بقيمة 500 مليون دولار، أمريكا تزيد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

المساعدات الأمريكية
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، فيتو

أعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة على ميزانية الدفاع لعام 2026، وهي تنص على زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار.

الولايات المتحدة تزيد حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وتم التصويت خلف الأبواب المغلقة، حيث صوت 26 عضوا لصالح مشروع القانون، بينما صوت عضو واحد فقط ضده. 

ويتعين الآن إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ثم يُحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة على "تمديد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028 وزيادة التمويل المصرح به إلى 500 مليون دولار".

كما ينص على "إلزام وزير الدفاع بمواصلة تقديم الدعم الاستخباراتي، بما في ذلك جمع المعلومات والاستخبارات والصور، إلى حكومة أوكرانيا".وتبلغ ميزانية المساعدات الأمنية لأوكرانيا هذا العام 300 مليون دولار.

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أوكرانيا الولايات المتحدة ميزانية الدفاع ترامب

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