فوائد الكركديه، يوسع الأوعية الدموية ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد الكركديه، الكركديه من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم وهو يقدم كمشروب شعبي بارد وله عشاق كثيرون.

وفوائد الكركديه، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركديه هو نبات عشبي شهير يزرع في العديد من البلدان ذات المناخ الحار، ويستخدم في العديد من الثقافات سواء كمشروب بارد أو ساخن، ويتميز بلونه الأحمر الزاهي وطعمه الحامض اللذيذ، ويعتبر من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية والجمالية.

فوائد الكركديه للصحة

فوائد الكركديه للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكركديه للصحة:

من أشهر فوائد الكركديه هو قدرته على خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة عند تناوله كمشروب بارد بانتظام، فقد أظهرت الدراسات أن الكركديه يحتوي على مركبات تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساعد على خفض الضغط بشكل طبيعي.

يحتوي الكركدية على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، وتساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

بفضل خصائصه في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، يعتبر الكركديه مفيد لصحة القلب والشرايين، كما يساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

الكركدية يحسن من وظائف الكبد ويساهم في تنقيته من السموم، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، وبعض الأبحاث تشير إلى أن تناول الكركديه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بتلف الكبد.

تناول الكركديه قد يكون مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

يمتلك الكركدية خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في التخفيف من التهابات المفاصل والعضلات، بالإضافة إلى المساعدة في تهدئة الجسم بعد الإجهاد.

يساعد الكركديه في تحسين عملية الهضم والتخفيف من مشاكل المعدة مثل الإمساك وعسر الهضم، لأنه يعمل كملين خفيف ومهدئ للمعدة.

يعتبر الكركديه من المشروبات المدرة للبول، ما يجعله مفيد في طرد السوائل الزائدة من الجسم، والمساعدة في تنظيف الكلى وتنظيم توازن السوائل.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد الكركديه في محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعله عنصر طبيعي لمكافحة الشيخوخة والحفاظ على شباب البشرة.

يساعد الكركديه على تنقية البشرة من الشوائب وتوحيد لونها، ويستخدم في بعض الأقنعة الطبيعية كمكون فعال في تفتيح البشرة وإعطائها نضارة طبيعية.

يعتبر الكركديه مفيد للشعر، إذ يستخدم في وصفات طبيعية للمساعدة على تقوية بصيلات الشعر، وتحفيز نموه، كما يقلل من تساقطه ويضفي عليه لمعان.

يساعد الكركديه على تقليل قشرة فروة الرأس وتنظيفها بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا.

أضرار ومحاذير تناول الكركديه

وتابع، رغم فوائد الكركديه العديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى بعض التحذيرات منها:

ينصح مرضى انخفاض ضغط الدم بعدم الإكثار من تناول الكركديه لأنه قد يسبب هبوط إضافي.

يجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل تناوله، إذ قد يؤثر في التوازن الهرموني.

قد يتفاعل مع بعض أدوية الضغط أو السكر، لذا يفضل تناوله تحت إشراف طبي.

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