من الجهاز الهضمي إلى البشرة والشعر، 10 فوائد صحية مذهلة للميرمية

فوائد الميرمية، الميرمية من الأعشاب الشهيرة التي عرفها المصريون منذ القدم حيث استخدمت في الطب القديم واشتهرت بفاعليتها في علاج آلام البطن.

وفوائد الميرمية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ولكن يجب تناولها بحذر.

وقالت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الميرمية (أو السالمية) من الأعشاب الطبية القديمة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، بفضل محتواها الغني من الزيوت الطيارة، والمواد المضادة للأكسدة، والعناصر الفعالة التي تعزز صحة الجسم والبشرة والشعر، وتمتاز الميرمية برائحتها العطرية القوية ونكهتها المميزة، وتستخدم في تحضير الشاي، والتوابل، والعلاجات الطبيعية.

فوائد الميرمية للصحة

فوائد الميرمية للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الميرمية للصحة:

الميرمية تساعد في تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخات والغازات، كما تعمل على تهدئة المعدة والأمعاء، وتستخدم لعلاج حالات عسر الهضم، الإسهال، والقولون العصبي.

تحتوي الميرمية على مركبات مضادة للميكروبات والالتهابات، مما يجعلها فعالة في محاربة البكتيريا الضارة، وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

أثبتت الدراسات أن الميرمية تحتوي على مركبات تساعد في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز التركيز والانتباه، كما يعتقد أنها قد تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر وتحسين الذاكرة خاصة لدى كبار السن.

تعد الميرمية مفيدة جدا للنساء، حيث تساهم في تنظيم الدورة الشهرية، وتخفيف الهبات الساخنة والتقلبات المزاجية المرتبطة بسن اليأس، بفضل تأثيرها الشبيه بالهرمونات الأنثوية (الإستروجين النباتي).

تشير بعض الأبحاث إلى أن الميرمية قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني، ولكن يجب استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي.

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحتويها، تساعد الميرمية في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة.

تحتوي الميرمية على مضادات أكسدة قوية مثل الروزمارينيك والكارنوسول، التي تحمي الخلايا من التلف وتحارب الشيخوخة المبكرة.

تساعد الميرمية في تنقية البشرة من الشوائب وتقليل حب الشباب والالتهابات الجلدية بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما تساهم في شد البشرة ومقاومة التجاعيد.

تستخدم الميرمية في تحفيز نمو الشعر، ومنع تساقطه، وتقوية الجذور، كما أنها تستخدم في علاج الشيب المبكر بفضل قدرتها على إعادة اللون الطبيعي للشعر عند استخدامها كغسول.

تعد الميرمية مفيدة للبشرة الدهنية، إذ تساعد في تنظيم إفراز الزيوت وتقليل لمعان البشرة، ما يجعلها جيدة لأقنعة العناية بالبشرة.

محاذير استخدام الميرمية

وتابعت رغم فوائد الميرمية العديدة، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل:

التشنجات العصبية في حال تناول كميات كبيرة جدا.

لا ينصح بها للحوامل والمرضعات بكميات كبيرة.

قد تتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها بشكل منتظم.

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