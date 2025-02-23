فوائد أوميجا 3 للصحة، يحل مشاكل البشرة والشعر والتهابات المفاصل

يُعد أوميجا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، مما يجعل من الضروري الحصول عليها من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.



يوجد أوميجا 3 بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، وكذلك في بعض المصادر النباتية مثل بذور الكتان والجوز وزيت الكانولا.

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن أوميجا 3 من العناصر الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها لدعم صحة الجسم والعقل.

ومن الأحماض الدهنية التي لا ينتجها الجسم، في حين أنه يحتاجه بشكل كبير، فهو يعمل على تعزيز صحة القلب وتحسين وظائف الدماغ وتقوية المناعة، وغيرها من العوامل الحيوية للجسم.



أهم فوائد أوميجا3 لصحة الجسم



فوائد أوميجا3

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد أوميجا3 لصحة الجسم.

1. تعزيز صحة القلب

تُعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا، وقد أظهرت الدراسات أن تناول أوميجا 3 بانتظام يساعد في:



تقليل مستويات الدهون الثلاثية: حيث يساعد في خفض هذه الدهون الضارة في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم: يمكن أن يساهم أوميجا 3 في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع طفيف أو معتدل في الضغط.

تقليل مخاطر اضطراب ضربات القلب: يساعد على استقرار إيقاع ضربات القلب، مما يقلل من احتمالية حدوث النوبات القلبية المفاجئة.

تحسين مستويات الكوليسترول: يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم، مما يسهم في تقليل ترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية.



2. دعم صحة الدماغ وتحسين الوظائف العقلية

أوميجا 3 هو عنصر أساسي في تكوين أغشية خلايا الدماغ، وله تأثير كبير على الصحة العقلية والمعرفية، ومن أبرز فوائده:

تحسين الذاكرة والتركيز: يساعد في تعزيز وظائف الدماغ، مما يجعله مفيدًا للطلاب وكبار السن على حد سواء.

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق: أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون أوميجا3 بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطرابات المزاج.

دعم صحة الدماغ لدى كبار السن: يُعتقد أن أوميجا 3 يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف، حيث يساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ ومنع تدهور الوظائف العقلية مع التقدم في العمر.



3. تعزيز صحة المفاصل والعظام

يلعب أوميجا 3 دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات في الجسم، مما يجعله مفيدًا لصحة العظام والمفاصل من خلال:

التقليل من آلام المفاصل: يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يعمل على تقليل التيبس والألم والتورم.

تعزيز كثافة العظام: بعض الدراسات تشير إلى أن تناول أوميجا 3 يمكن أن يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يعزز قوة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.



4. تحسين صحة الجلد والشعر

يُعرف أوميجا3 بفوائده الجمالية، حيث يساهم في:

ترطيب البشرة: يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد، مما يقلل من مشكلات الجفاف والتشققات.

تقليل حب الشباب: له تأثير مضاد للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الاحمرار والتهيج الناتج عن حب الشباب.

تعزيز صحة الشعر: يساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحسين نموه، كما يمنع تساقطه ويحافظ على لمعانه.



5. دعم صحة العيون

يعد حمض الدوكوساهكساينويك (DHA)، وهو أحد أنواع أوميجا 3، مكونًا رئيسيًا لشبكية العين، ومن فوائده:

الحد من جفاف العين: يساعد في ترطيب العينين والتقليل من أعراض الجفاف، خاصة للأشخاص الذين يستخدمون الشاشات لفترات طويلة.

تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي: وهو مرض قد يؤدي إلى فقدان البصر مع التقدم في العمر، حيث يُعتقد أن أوميجا 3 يلعب دورًا وقائيًا ضد هذا المرض.



6. دعم صحة الجهاز المناعي

يُساهم أوميجا 3 في تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض من خلال:

تقليل الالتهابات المزمنة: حيث يعمل على تخفيف التهابات الجسم التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

تحسين استجابة الجهاز المناعي: يساعد في تحفيز الخلايا المناعية وتعزيز قدرتها على مواجهة العدوى والفيروسات.



7. فوائد أوميجا 3 للأطفال والحوامل

للحامل: يلعب دورًا هامًا في نمو دماغ الجنين وتطوره السليم، كما يساعد في تقليل خطر الولادة المبكرة ويحسن صحة الطفل بعد الولادة.

للأطفال: يساهم في تحسين القدرة على التعلم والانتباه، كما قد يكون له دور في التخفيف من أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

اوميجا3 للصحة

الجرعات الموصى بها والمصادر الطبيعية



تعتمد الجرعة المناسبة من أوميجا 3 على العمر والحالة الصحية، لكن بشكل عام:

يُوصى للبالغين بتناول حوالي 250-500 ملغ يوميًا من أحماض EPA وDHA، سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.



يمكن الحصول على أوميجا 3 من مصادر طبيعية مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، السردين)، والمصادر النباتية مثل بذور الكتان، الجوز، وزيت الزيتون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.