فوائد أوميجا 3، تحميك من الأمراض المزمنة وتقوي مناعتك

فوائد أوميجا3، قد لا يدرك أهميتها الكثيرون، وأوميجا3 هي مجموعة من الأحماض الدهنية الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في صحة الإنسان، ولا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، لذلك يجب الحصول عليها من خلال الغذاء أو المكملات الغذائية.

تشمل هذه الأحماض الدهنية ثلاثة أنواع رئيسية: حمض ألفا-لينولينيك (ALA) وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA).

وتوجد هذه الأحماض بشكل رئيسي في الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين، وكذلك في بعض المصادر النباتية مثل بذور الكتان وعين الجمل.

أهم فوائد أوميجا 3 لصحة الجسم

أوميجا3

أشارت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعد عنصرًا غذائيًا هامًا يجب تضمينه في النظام الغذائي اليومي.



وتتعدد فوائد أوميجا 3، وهو ما تستعرضه الدكتورة مها، في هذا التقرير.

تحسين صحة القلب

واحدة من أبرز فوائد أوميجا 3 هي دورها في تعزيز صحة القلب. أظهرت الدراسات أن تناول الأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعمل أوميجا 3 على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما تساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع وتقليل تراكم الصفائح الدموية، مما يقلل من احتمالية تكوين الجلطات الدموية.

دعم صحة الدماغ

تعد الأحماض الدهنية أوميجا3 ضرورية لصحة الدماغ، خصوصًا DHA الذي يعتبر مكونًا أساسيًا في تركيب خلايا الدماغ. أظهرت الدراسات أن أوميجا 3 تلعب دورًا هامًا في تحسين الوظائف العقلية والإدراكية، وقد تكون مفيدة في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر والخرف.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن تناول أوميجا 3 قد يساهم في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب والقلق. تشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من أوميجا 3 أقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب.

تقليل الالتهابات

الالتهابات هي استجابة طبيعية للجسم ضد العدوى والإصابات، ولكن الالتهابات المزمنة قد تؤدي إلى مجموعة من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسرطان، والتهاب المفاصل. تساعد أوميجا 3 في تقليل إنتاج المواد التي تساهم في الالتهابات في الجسم. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات أعلى من أوميجا 3 أقل عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل الروماتويدي وأمراض التهابية أخرى.

تحسين صحة العين

DHA هو مكون رئيسي في شبكية العين، وهو ضروري للحفاظ على صحة العين والرؤية الجيدة. تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من أوميغا 3 يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر مثل التنكس البقعي، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

دعم صحة الجلد والشعر

تُعرف أوميغا 3 بقدرتها على تحسين صحة الجلد والشعر. فهي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد وحمايته من الجفاف والتشققات. كما تلعب دورًا في تقليل حب الشباب وبعض الأمراض الجلدية الالتهابية مثل الصدفية.

بالنسبة للشعر، يمكن أن تساهم أوميجا 3 في تعزيز النمو وتقليل تساقط الشعر عن طريق تحسين الدورة الدموية إلى فروة الرأس وتغذية بصيلات الشعر.

أوميجا3

تعزيز صحة الجهاز العصبي

إلى جانب دعم صحة الدماغ، تلعب أوميجا 3 دورًا مهمًا في صحة الجهاز العصبي بشكل عام. فهي تعزز التواصل العصبي وتساعد في تحسين وظيفة الأعصاب.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن أوميجا 3 قد تساعد في التخفيف من أعراض الاضطرابات العصبية مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) واضطرابات طيف التوحد.

التحكم في الوزن

أظهرت بعض الأبحاث أن أوميجا 3 قد تساعد في التحكم في الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الدهون في الجسم. يمكن أن تساهم في تنظيم الشهية وزيادة الشعور بالشبع، مما يساعد في تقليل تناول الطعام والتحكم في الوزن على المدى الطول.

دعم العظام والمفاصل

تظهر الأبحاث أن أوميجا 3 قد تساهم في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام. كما أن خصائصها المضادة للالتهابات تجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المفاصل الأخرى، حيث تساعد في تقليل الألم والتورم وتحسين حركة المفاصل.

تعزيز المناعة

تُعتبر أوميجا 3 عنصرًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي. قد تساعد في تعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم ضد العدوى والأمراض. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن أوميجا 3 قد تكون لها فوائد في تحسين المناعة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتصلب المتعدد.