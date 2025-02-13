تقي من أمراض القلب ويحافظ على صحة العين، فوائد أحماض أوميجا 3

يساعد النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب وحماية صحة الدماغ والعين.

تأتي زيوت الأسماك من الأسماك الدهنية أو الزيتية، مثل سمك السلمون المرقط والماكريل والتونة والرنجة والسردين والسلمون، وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والعديد منها يحتوي على فيتامينات أ ود.

كما توصي الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية (ACC/AHA) بتناول الأسماك كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، حيث يساعد اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية في الوقاية من أمراض القلب وحماية صحة الدماغ والعين والمساهمة في نمو الجنين.

ما هي أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون موجودة بشكل شائع في النباتات والحياة البحرية.

يوجد نوعان من الأحماض الدهنية بكثرة في الأسماك الزيتية: حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، أما حمض ألفا لينوليك (ALA)، فيوجد بشكل أساسي في الأطعمة النباتية، مثل بذور الكتان.

يوجد أوميجا 3 في جميع أنحاء الجسم، وخاصة في المخ وشبكية العين وخلايا الحيوانات المنوية، ومع ذلك، لا يستطيع الجسم إنتاج أوميجا 3 بمفرده، لذلك يحتاج الناس إلى الحصول عليه من مصادر غذائية.

الفوائد الصحية لأوميجا 3

الفوائد الصحية التي قد يوفرها أوميجا 3:

التصلب المتعدد

يتناول بعض الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد (MS) أوميغا 3 لأنه قد يكون له تأثيرات وقائية على الدماغ والجهاز العصبي.

سرطان البروستاتا

اقترحت بعض الأبحاث أن تناول نظام غذائي غني بأوميجا 3 قد يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا.

الاكتئاب بعد الولادة

قد يكون الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من أوميجا 3 أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية أكثر عرضة للاكتئاب بعد الولادة.

وأشارت الأبحاث أن تناول مكملات زيت السمك في هذا الوقت قد يساعد في تقليل خطر الاكتئاب.

ومع ذلك، يجب على السيدات تجنب تناول الأسماك التي قد تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، مثل سمك القرش والماكريل الملكي، أثناء الحمل، وتشمل بعض الخيارات البديلة الجيدة التونة الخفيفة المعلبة والسلمون والبولوك وسمك السلور.

الذاكرة وفوائد الصحة العقلية الأخرى

بالإضافة إلى الاكتئاب بعد الولادة، تشير بعض الدراسات إلى أن حمض إيكوسابنتينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك يمكن أن يساعدا في علاج العديد من الحالات العصبية والنفسية، وتشمل:

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

اضطراب ما بعد الصدمة

مرض باركنسون

الاكتئاب

الخرف

الفصام

التدهور المعرفي، بما في ذلك فقدان الذاكرة

اقترحت بعض الدراسات أن مكملات أوميجا 3 قد تساعد في منع التدهور المعرفي، وخاصة لدى كبار السن.

فوائد القلب والأوعية الدموية

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيوت الأسماك في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

على وجه التحديد، قد تساعد أحماض أوميجا 3 في إدارة:

مستويات الدهون الثلاثية

الكوليسترول

ارتفاع ضغط الدم

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات زيت السمك لمدة تزيد عن شهر واحد كان لديهم وظيفة قلبية وعائية أفضل أثناء الاختبارات التي تتطلب جهدًا عقليًا.

كما لاحظ الباحثون أن زيت السمك، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، يبدو أنه يساعد في استقرار الآفات التصلبية.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك، وخاصة الأسماك الزيتية، مرتين على الأقل في الأسبوع، حيث يقولون إن هذا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقدان البصر وصحة العين

تشير بعض الأدلة إلى أن الحصول على قد يساعد تناول كمية كافية من أوميجا 3 في حماية صحة العين.

الصرع

الصرع هو حالة عصبية، واقترحت بعض الدراسات أن تناول مكملات أوميجا 3 قد يساعد في تقليل عدد النوبات التي يعاني منها الشخص.

النمو الصحي للجنين

قد يساعد استهلاك أوميجا 3 في تعزيز نمو الجنين، وخاصة الدماغ والعينين، وهذا هو السبب الذي يجعل الخبراء يوصون بتناول الأسماك الزيتية أثناء الحمل.

ومع ذلك، من المهم تجنب تناول الأسماك ذات المستويات العالية من الزئبق، مثل سمك القرش والماكريل الملكي، خلال هذا الوقت.

وخلص العلماء إلى أن تناول أوميجا 3 أثناء الحمل قد يحسن وظيفة الذاكرة لدى الأطفال في سن المدرسة.

مصادر الغذاء

في معظم الحالات، تكون أفضل طريقة لاستهلاك العناصر الغذائية من خلال الطعام، ما لم يوصي الطبيب بتناول المكملات الغذائية.

تشمل المصادر الحيوانية لأوميجا 3 ما يلي:

الأسماك الزيتية، مثل السردين والتونة والسلمون

المأكولات البحرية الأخرى، مثل المحار والروبيان

البيض، وخاصة تلك المدعمة بأوميغا 3

زيوت كبد السمك، مثل زيت كبد سمك القد

تشمل البدائل النباتية لزيت السمك لأوميغا 3 ما يلي:

زيت بذور الكتان

بذور الشيا

زيت الكانولا

زيت فول الصويا

الجوز

فاصولياء الكلى

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