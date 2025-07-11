فوائد الخوخ، يرطب الجسم في الصيف ويقوي المناعة

فوائد الخوخ، الخوخ من فاكهة الصيف الشهيرة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون ويدخل في صناعة العصائر والحلوى.

وفوائد الخوخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخوخ من الفواكه الصيفية المحببة للكثيرين، يتميز بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ويحتوي الخوخ على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C، فيتامين A، البوتاسيوم، والألياف الغذائية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتدعم صحة الجسم بشكل عام.

فوائد الخوخ للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الخوخ التى تدفعنا لتناوله باستمرار طوال فصل الصيف:

يحتوي الخوخ على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتمنع الإمساك، وتحافظ على صحة الأمعاء، كما أن الخوخ يحتوي على أحماض عضوية تساعد في توازن الحموضة داخل المعدة.

البوتاسيوم الموجود في الخوخ يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن الألياف تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

الخوخ غني بفيتامين C، الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد الجسم في مقاومة العدوى والفيروسات.

يحتوي الخوخ على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، والتي تعرف بقدرتها على مقاومة نمو الخلايا السرطانية، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الخوخ يحتوي على فيتامين A ومركب البيتا كاروتين، اللذان يساعدان في الحفاظ على صحة الشبكية والوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في السن، مثل التنكس البقعي.

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن الخوخ يعد مهم في الصيف لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة.

الخوخ منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله مفيد في أنظمة الرجيم، حيث يمنح إحساس بالشبع لفترات طويلة دون زيادة الوزن.

فوائد الخوخ للصحة

فوائد الخوخ الجمالية

وتابع، أن من فوائد الخوخ الجمالية:

الخوخ يحتوي على فيتامين C، الذي يعزز من إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي البشرة من التجاعيد المبكرة وتحافظ على نضارتها.

الخوخ يمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومطهرة، مما يجعله مفيد للبشرة المعرضة لحب الشباب، حيث يقلل من التهيج والاحمرار، ويطهر المسام من البكتيريا والشوائب.

يمكن استخدام الخوخ موضعيًا كقناع لترطيب البشرة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات التي تساعد على تجديد خلايا الجلد ومنع الجفاف والتقشر.

بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك، فإن تناول الخوخ بانتظام يعزز صحة فروة الرأس، ويقوي بصيلات الشعر، مما يساعد على نموه بشكل صحي ويقلل من تساقطه.

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