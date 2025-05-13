فوائد أوميجا 3 بلس، يحمي من الجلطات ويقوي الذاكرة ويحسن وظائف الدماغ

فوائد أوميجا 3 بلس، تُعد المكملات الغذائية من الوسائل الشائعة لتعزيز الصحة العامة، ويأتي "أوميجا 3 بلس" على رأس هذه المكملات بفضل فوائده المتعددة التي تؤثر إيجابًا على أجهزة الجسم المختلفة.





أوميجا 3 بلس هو مكمل غذائي يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية من نوع أوميجا 3، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والمعادن المفيدة، مما يجعله تركيبة قوية لتحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن أوميجا 3 بلس ي، بل هو عنصر حيوي يعزز الصحة العامة من نواحٍ متعددة. من القلب إلى الدماغ، ومن المناعة إلى البشرة، يقدم هذا المكمل فوائد لا تُعد ولا تُحصى.

ومع ذلك، فإن تناوله يجب أن يكون بحكمة وتوازن، وبمراعاة الحالة الصحية لكل شخص، وبالاهتمام بالتغذية السليمة واستخدام المكملات المفيدة مثل أوميجا 3 بلس، يمكن للفرد أن يعزز جودة حياته ويقي نفسه من العديد من المشكلات الصحية المحتملة.



ما هو أوميجا 3؟

أوميجا 3 هو مجموعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، لذا يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات. ومن أبرز أنواعها:



حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA).

حمض الدوكوساهكساينويك (DHA).

حمض الألفا لينولينيك (ALA).

يوجد أوميجا 3 بشكل طبيعي في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وفي بذور الكتان والجوز وزيت الكانولا. أما أوميجا 3 بلس فهو مكمل مركز يحتوي على نسب محددة من EPA وDHA، وقد يُضاف إليه فيتامين هـ (E) كمضاد للأكسدة.

فوائد أوميجا 3 بلس الصحية:

أوميجا3

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول أوميجا 3 بانتظام يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). كما يعمل على خفض ضغط الدم والحد من التهابات الشرايين، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

تحسين صحة الدماغ:

DHA، أحد المكونات الرئيسية لأوميجا 3، يُعد عنصرًا أساسيًا في بنية الدماغ، وضروريًا للحفاظ على الوظائف المعرفية. لذلك، يُوصى بأوميجا 3 بلس لتحسين التركيز والذاكرة، كما أظهرت بعض الأبحاث دوره في تأخير أعراض الشيخوخة العقلية وتقليل احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.

مضاد قوي للالتهابات:

تعمل أحماض أوميجا 3 على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يجعلها مفيدة لمن يعانون من أمراض التهابية مزمنة مثل الروماتويد، والتهابات المفاصل، والربو. كما أنها تقلل من التورم والتيبّس خاصة في المفاصل.

تحسين صحة العين:

DHA مكوّن أساسي في شبكية العين، ونقصه قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية. لذلك، فإن أوميجا 3 بلس يساهم في الوقاية من جفاف العين وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

فوائد أوميجا 3 بلس للبشرة والشعر:

تُسهم أحماض أوميجا 3 الدهنية في ترطيب الجلد من الداخل، وتقليل الالتهابات الجلدية مثل حب الشباب والصدفية. كما تعزز مرونة البشرة وتحارب علامات التقدم في السن. أما بالنسبة للشعر، فهي تقوي بصيلات الشعر وتقلل من تساقطه.

اوميجا 3 بلس في الاكلات

دعم الحالة النفسية:

أثبتت بعض الدراسات أن أوميجا 3 قد تلعب دورًا في تحسين المزاج والحد من أعراض الاكتئاب والقلق. إذ تساهم في تحسين التوازن الكيميائي في الدماغ، مما يجعلها مكملًا مساعدًا في بعض الاضطرابات النفسية.

تعزيز صحة الحمل والجنين:

للحوامل، يُعد DHA من أهم العناصر اللازمة لنمو دماغ وعينَي الجنين. كما يساعد في تقليل خطر الولادة المبكرة، ويُحسن من الحالة المزاجية للأم بعد الولادة، مما يقلل احتمالية الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

دعم الأداء الرياضي وبناء العضلات:

يلجأ بعض الرياضيين إلى أوميجا 3 بلس لدوره في تقليل الالتهابات العضلية وتسريع الشفاء بعد التمارين، كما أنه يساعد على تحسين تدفق الدم إلى العضلات وتحسين الأداء العام.

دعم الجهاز المناعي:

بما أن أوميجا 3 له خصائص مضادة للالتهابات، فهو يساهم في تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، خصوصًا في فترات التغيرات الموسمية أو التعرض للإجهاد.

الآثار الجانبية والتحذيرات:

رغم أن أوميجا 3 بلس آمن في الغالب، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل:

اضطرابات المعدة أو الغثيان.

الإسهال.

طعم السمك في الفم.

زيادة ميوعة الدم، مما قد يكون خطيرًا لمن يتناولون أدوية مميعة مثل الأسبرين أو الوارفارين.

لذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء استخدامه، خاصة في حال وجود أمراض مزمنة أو استخدام أدوية دائمة.

الجرعة الموصى بها:

تختلف الجرعة حسب الحاجة الصحية والعمر، لكن في العادة تكون الجرعة اليومية من 250 إلى 1000 ملجم من EPA وDHA مجتمعين. وفي حالات خاصة مثل أمراض القلب أو التهابات المفاصل، قد يوصي الطبيب بجرعات أعلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.