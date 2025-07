صاحب نوبل للآداب، الأسطورة بوب ديلان يعود لإحياء ليالي باريس

يستعد أسطورة الموسيقى الأمريكية بوب ديلان لإحياء حفلين موسيقيين في العاصمة الفرنسية باريس هذا الخريف، إذ يلتقي جمهوره في قصر المؤتمرات يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، في محطتين حصريتين ضمن جولته العالمية المستمرة.

جاء الخبر في بيان رسمي نُشر الخميس، وأكد أن التذاكر ستُطرح للبيع بدءًا من 18 يوليو الجاري، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير على حجز المقاعد لحضور واحدة من أهم التجارب الموسيقية الحية في العالم.



84 عامًا من الموسيقى والتأثير

يواصل ديلان، البالغ من العمر 84 عامًا، جولته بعد صيف موسيقي حافل في الولايات المتحدة، ليعود إلى فرنسا التي طالما كانت محطة مميزة في مسيرته الطويلة. ولا تزال عروضه الحية تحظى باهتمام خاص، بالنظر إلى إرثه الفني والثقافي العميق.

ظهر ديلان لأول مرة على الساحة الموسيقية في أوائل ستينيات القرن الماضي بنيويورك، وحقق منذ ذلك الحين نجاحًا عالميًّا استثنائيًا، فقد بيعت أكثر من 125 مليون نسخة من ألبوماته حول العالم.



نوبل الآداب وموسيقى خالدة

يُعرف ديلان، واسمه الحقيقي روبرت ألين زيمرمان، بأنه أحد أبرز مؤلفي الأغاني في التاريخ الحديث، وقد حاز جائزة نوبل للآداب عام 2016 تكريمًا "لابتكاره تعبيرات شعرية جديدة في الأغنية الأمريكية"، وهو ما شكَّل لحظة مفصلية في الاعتراف بالأغنية كأداة أدبية.

من أشهر أغنياته التي لا تزال تُردد حتى اليوم: Blowin' in the Wind، وThe Times They Are A-Changin'، وLike a Rolling Stone، وكلها أعمال رسّخت مكانته كصوت للحرية والتغيير الاجتماعي عبر العقود.

ومع إطلالته المرتقبة في باريس، يستعد محبُّو ديلان لليلتين من الموسيقى التي تعبر الزمن، بصوت فنان لا يزال يحمل تأثيرًا فنيًّا وثقافيًّا استثنائيًّا رغم تقدمه في السن.

