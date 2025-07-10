اصنعى بنفسك سيروم خفيف لتغذية الشعر وزيادة لمعانه ونعومته

السيروم من أهم مستحضرات العناية بالشعر التى تعمل على تغذية ونعومته وقلة هيشانه، لذا تحرص العديد من الفتيات على استخدامه باستمرار.

والسيروم له أنواع مختلفة ويباع بالصيدليات ولكن يباع بأسعار عالية، لذا تبحث بعض الفتيات عن بدائل اقتصادية له تقوم بنفس المفعول.

سيروم طبيعي خفيف على الشعر لتغذيته

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، سيروم طبيعي خفيف على الشعر لتغذيته ويزيد من لمعانه ونعومته.

المكونات:-

ملعقة صغيرة زيت أرجان

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند البكر

ملعقة صغيرة جل ألوفيرا طبيعي

3 قطرات من زيت اللافندر أو زيت الروزمارى

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء مقطر

عبوة زجاجية داكنة برذاذ أو قطارة

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي الزيوت مع جل الألوفيرا جيدا حتى تمتزج.

أضيفي ماء الورد واخلطي المزيج حتى تحصلي على سيروم خفيف القوام.

أضيفي قطرات الزيت العطري وقلبي بلطف.

اسكبي السيروم في عبوة نظيفة محكمة الإغلاق، واحتفظي به في مكان بارد وجاف.

عند الاستخدام ضعي بضع قطرات فقط من السيروم على راحة يديكى وافركيها برفق.

وزعيه على أطراف الشعر أو بطول الشعر الرطب أو الجاف.

يستخدم مرة إلى مرتين في الأسبوع، أو عند الحاجة لزيادة اللمعان.

هذه الوصفة تناسب جميع أنواع الشعر.

يمكن تقليل كمية الزيت إذا كان شعركِ دهني.

احرصي على استخدام مكونات طبيعية ونقية لضمان أفضل النتائج.

هذه الوصفة تمنحك لمعان طبيعي دون دهون زائدة، مع ترطيب خفيف دون إثقال الشعر، وتقليل الهيشان وتطاير الشعر، وهى مناسبة للاستخدام اليومي.

سيروم طبيعي خفيف على الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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