اصنعى بنفسك سيروم طبيعي لفك تشابكات الشعر

تعاني كثير من النساء من مشكلة تشابك الشعر، خاصة أصحاب الشعر المجعد أو الجاف أو الطويل، ويؤدي التشابك المستمر إلى تساقط الشعر وتكسره.

وهذا يجعله هشا وصعب التصفيف، لذا تحرص الفتيات على استخدام طرق طبيعية لفك تشابك الشعر للحفاظ على جمال الشعر بدون أى أضرار جانبية.

سيروم طبيعي لفك تشابك الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل د، سيروم طبيعي لفك تشابك الشعر.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (يرطب الشعر ويجعله سهل التمشيط)

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (يغذي الشعر ويقلل من الجفاف)

كوب من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من جل الصبار (يساعد في ترطيب الشعر وتنعيمه)

بخاخ فارغ ونظيف

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، امزجي زيت جوز الهند مع زيت الزيتون وجل الألوفيرا جيدا.

أضيفي الماء الفاتر إلى الخليط وقلبي حتى تمتزج المكونات.

اسكبي الخليط في زجاجة بخاخ نظيفة.

رجي الزجاجة جيدا قبل الاستخدام في كل مرة.

رشي الخليط على الشعر المتشابك، مع التركيز على الأطراف والمناطق المعقودة.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم مشطي شعرك بلطف بأصابعك أو بمشط واسع الأسنان.

استخدمي هذه الوصفة بعد الاستحمام أو عند الحاجة لتسهيل تصفيف الشعر.

هذه الوصفة تساعد في فك العقد والتشابكات دون ألم أو تساقط، وتمنح الشعر نعومة ولمعان طبيعي، وتغذي الشعر بعمق وتمنع الجفاف والتكسر، وهى آمنة لجميع أنواع الشعر وخالية من المواد الكيميائية.

سيروم طبيعي لفك تشابك الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.