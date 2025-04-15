الثلاثاء 15 أبريل 2025
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صحة ومرأة

اصنعى بنفسك سيروم طبيعي للعناية بالشعر

العناية بالشعر
العناية بالشعر

العناية بالشعر أمر ضروري تهتم به الفتيات لحماية الشعر من مشكلات التساقط والتقصف ما يحافظ على جمال ولمعان الشعر.

والسيروم من مستحضرات العناية بالشعر الشهيرة فهو عبارة عن مجموعة زيوت خفيفة على الشعر تعمل على تغذيته وقوة الجذور ولمعان الشعر.

 

سيروم طبيعي للعناية بالشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم طبيعي للعناية بالشعر.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان

ملعقة كبيرة من زيت الخروع 

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند 

3 قطرات من زيت اللافندر أو زيت الروز ماري 

كبسولة أو إثنين فيتامين E

طريقة التحضير:

  • امزجي كل من زيت الأرجان، زيت جوز الهند، وزيت الخروع واللافندر وفيتامين E.
  • اخلطي المكونات جيدًا واحتفظي بالسيروم في عبوة زجاجية داكنة.
  • ضعي بضع قطرات على أطراف الشعر بعد الاستحمام وعلى الشعر الجاف لتقليل الهيشان.
  • يمكن استخدامه كعلاج ليلي بوضع كمية أكبر على فروة الرأس والشعر ثم غسله صباحا.
  • باستخدام هذا السيروم بانتظام، ستحصلين على شعر صحي، ناعم، وأكثر حيوية بطريقة آمنة وطبيعية.
سيروم طبيعي للعناية بالشعر 
سيروم طبيعي للعناية بالشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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