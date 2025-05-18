اصنعى بنفسك سيروم اقتصادي لتغذية الشعر ولمعانه

السيروم من مستحضرات العناية بالشعر الشهيرة، التى تعمل على تغذية الشعر وترطيبه ما يزيد من جماله ولمعانه وهو ما تبحث عنه الفتيات.

والسيروم له أنواع عديدة على حسب نوع الشعر وطبيعته، ولكنه يباع بمبالغ عالية، لذا تبحث الفتيات عن بدائل اقتصادية له وبنفس الفاعلية حفاظا على جمال الشعر.

سيروم اقتصادي لتغذية الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم اقتصادي لتغذية الشعر ولمعانه.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان (يغذي الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا)

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (يرطب الشعر ويقلل من التقصف)

ملعقة صغيرة من زيت الخروع (يعزز نمو الشعر)

5 قطرات من زيت اللافندر أو زيت إكليل الجبل العطري (لرائحة عطرة وتحفيز الدورة الدموية)

عبوة زجاجية صغيرة نظيفة ومعقمة (يفضل أن تكون داكنة اللون لحماية الزيوت من الضوء)

طريقة التحضير:

في وعاء زجاجي صغير، أضيفي جميع الزيوت.

اخلطي المكونات جيدا باستخدام ملعقة نظيفة أو رجي العبوة بعد إغلاقها بإحكام.

احفظي السيروم في مكان بارد وجاف بعيدا عن الشمس.

ضعي قطرتين إلى ثلاث قطرات من السيروم على راحة يدك.

افركي يديك ومرري الزيت على أطراف الشعر المبلل أو الجاف (حسب رغبتك).

تجنبي وضع كمية كبيرة أو ملامسة الجذور إذا كان شعرك دهنيًا.

يستخدم 2-3 مرات أسبوعيا، أو حسب الحاجة.

هذا اليوم يعمل على ترطيب فوري للشعر ويمنع الهيشان، وتعزيز لمعان الشعر الطبيعي، مع تغذية عميقة للجذور والأطراف، ويصفى رائحة منعشة ومريحة بفضل الزيوت العطرية.

سيروم اقتصادي لتغذية الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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