قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات

أكدت وزارة الصحة أنه يجب تجنب تناول المنبهات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين الليلة تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتم تطبيقه الساعة 12 بمنتصف الليل، حيث سيتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة بمقدار ٦٠ دقيقة.

‎ونصحت وزارة الصحة بعدم شرب المنبهات ليلًا لتجنب السهر، بعد تغيير الساعة بجانب النوم ٨ ساعات وعدم استقطاع فارق التوقيت من ساعات النوم.

التوقيت الصيفي

ومع تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي وموسم تغيير الفصول، أوضحت دراسة طبية بحسب مجلة The Atlantic، قد يكون التحول الزمني ضارًا للأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو الاكتئاب الذي يبدأ عندما تتغير الفصول، وذلك لأنه يغير دورة نوم الإنسان، وقد تبين أن هذا التغيير قد يكون مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

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الإنسان يتأثر بإيقاعات الساعة البيولوجية

وبحسب دراسة طبية فإن الإنسان يتأثر بإيقاعات الساعة البيولوجية، وهي دورات مدتها 24 ساعة تنظم النوم، وغيرها من وظائف الجسم الرئيسية مثل الشهية والمزاج، وتعتمد هذه الإيقاعات إلى حد كبير على التعرض للضوء.

لضمان نوم صحي وعالي الجودة

ومن أجل إعادة ضبط كل يوم، يجب أن تتم مزامنته مع دورات الضوء والظلام الطبيعية لضمان نوم صحي وعالي الجودة.

اختلال الساعة البيولوجية في فقدان النوم

ويمكن أن يساهم اختلال الساعة البيولوجية في فقدان النوم، بالإضافة إلى "ديون النوم"، والتي تشير إلى التأثير التراكمي لعدم الحصول على قسط كاف من النوم على أساس منتظم.

ويكون البشر أكثر عرضة للحرمان من النوم ولاحظ الباحثون أيضًا التأثيرات السلبية التي تحدث أثناء الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في ابريل، بالإضافة إلى فقدان النوم، يكون الأشخاص أكثر عرضة لخطر اضطراب المزاج والانتحار مع ذلك.

حدوث اضطرابات النوم في التوقيت الصيفي

تزيد احتمالية حدوث اضطرابات النوم الرئيسية في شهر مايو عندما ينتهي التوقيت الشتوي ويبدأ التوقيت الصيفي.