أخبار مصر اليوم: وزارة الاتصالات تعلن عودة الخدمات الإلكترونية بكامل طاقتها.. الوطنية للانتخابات تتلقى 388 طلب ترشح لـ الشيوخ.. وإعلان أسعار تذاكر طيران العمرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيا بوالدة الملازم أول/ نور امتياز كامل، أحد الضباط الأبطال الذين شاركوا بكل شجاعة وإخلاص في السيطرة على حريق سنترال رمسيس.

وقالت قرينة السيسي: “تواصلت اليوم تليفونيا مع والدة الملازم أول/ نور امتياز كامل، أحد الضباط الأبطال الذين شاركوا بكل شجاعة وإخلاص في السيطرة على حريق سنترال رمسيس”.

وأضافت: “وخلال حديثي معها، قدمت لها الشكر على بسالة وشجاعة ابنها وزملائه، كما أعربت لها عن فخري واعتزازي أنا وكل المصريين بأبنائنا الأوفياء من رجال الشرطة، الذين يضعون أرواحهم على أكفهم لحماية الوطن”.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن صدور قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بشأنه مع اللجنة الأولمبية الدولية، وجاء القانون بصيغة متوازنة تلبي تطلعات المجتمع الرياضي في مصر.

وأوضح مدبولي أن القانون الجديد تضمن معالجة عدد من الملفات الجدلية، من أبرزها مدة تولي المناصب الرياضية، حيث تم تحديدها بـ3 دورات انتخابية متتالية بدلًا من المدة السابقة (8 سنوات)، وذلك وفقًا للتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والمعايير المتبعة عالميًا.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال مدبولي: "هي مجرد شائعات، تخرج من مصادر غير معروفة، ويتم تكرارها ونشرها حتى يظن البعض أنها حقيقة، رغم أنها لا تستند لأي أساس منطقي أو واقعي".

وأضاف أن هذا النوع من الأخبار يتم تداوله دون تحقق أو وعي بمعايير وأسس شغل المناصب الكبرى، مطالبًا بعدم الانسياق وراء كل ما يتم تداوله دون تدقيق.

تواصل غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والمنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها تحققت من انتظام سير العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها اليوم (۷۷) طلبًا جديدًا للترشح على النظام الفردي، وفيما يخص نظام القوائم، فقد تم تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن (388) طلبًا للترشح على النظام الفردي وقائمة واحدة علي نظام القوائم بكل دائرة.

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل جديدة بشأن حريق سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الأزمة بدأت في الساعة الخامسة مساء يوم 7 يوليو بغرفة في الطابق السابع من المبنى، وأن النيران اشتعلت بطريقة غير معتادة وامتدت بسرعة إلى عدة طوابق.

وأوضح طلعت أن النيران تصاعدت رغم محاولات الإطفاء الأولى، واستمرت جهود الحماية المدنية في ملحمة بطولية استغرقت 12 ساعة للسيطرة على الحريق، الذي أثّر على خدمات الاتصالات والتحويلات المالية والسداد الرقمي.

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة الجديد 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة في مصر.

أسعار تذاكر طيران موسم العمرة

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية أن أسعار تذاكر طيران موسم الحج ستبدأ من 15 ألفا و500 جنيها وتصل إلى 20 ألفا و800 جنيه، حيث تختلف الأسعار وفقا لمواعيد السفر والعودة.

انتظمت حركة القطارات على الوجه البحرى بعد توقف قطار تالجو بمحطة قويسنا نتيجة تصاعد أدخنة بإحدى العربات.

حريق قطار التالجو

وشهدت محطة قويسنا، توقف قطار "تالجو" رقم 2023 القادم من القاهرة والمتجه إلى الإسكندرية، وذلك نتيجة تصاعد أدخنة من عجلات القطار.

وأكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن طاقم القطار تعامل على الفور مع الموقف، حيث تم إيقاف القطار بمحطة قويسنا بشكل احترازي حفاظًا على سلامة الركاب.

وأوضحت المصادر أن تصاعد الأدخنة يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب في احتكاك وزيادة سخونة بمنظومة الكبح (الفرامل).

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