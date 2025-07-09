مدبولي: قانون الرياضة يلبي التطلعات باعتماد مدة الـ3 دورات بدلًا من الـ 8 سنوات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن صدور قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بشأنه مع اللجنة الأولمبية الدولية، وجاء القانون بصيغة متوازنة تلبي تطلعات المجتمع الرياضي في مصر.

وأوضح مدبولي أن القانون الجديد تضمن معالجة عدد من الملفات الجدلية، من أبرزها مدة تولي المناصب الرياضية، حيث تم تحديدها بـ3 دورات انتخابية متتالية بدلًا من المدة السابقة (8 سنوات)، وذلك وفقًا للتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والمعايير المتبعة عالميًا.

وأشار إلى أن هذه الصيغة تمنح التوازن بين إتاحة الفرصة للتجديد والابتكار، وبين الاستفادة من الخبرات الإدارية المتراكمة داخل الهيئات الرياضية.

وأكد رئيس الوزراء أن قانون الرياضة الجديد جاء جزءا من رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية وتشجيع الاستثمار في المجال، بما يضمن استقلالية المؤسسات الرياضية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة.

وختم مدبولي حديثه بأن الدولة حريصة على دعم الرياضة كأحد محاور التنمية المجتمعية، مشددًا على أن هذا القانون سيسهم في تعزيز ثقة الشارع الرياضي، ودعم المواهب، وتحقيق مزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

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