تفاصيل رسالة قرينة السيسي لوالدة الضابط نور أحد أبطال إخماد حريق سنترال رمسيس

أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيا بوالدة الملازم أول/ نور امتياز كامل، أحد الضباط الأبطال الذين شاركوا بكل شجاعة وإخلاص في السيطرة على حريق سنترال رمسيس.

وقالت قرينة السيسي: “تواصلت اليوم تليفونيا مع والدة الملازم أول/ نور امتياز كامل، أحد الضباط الأبطال الذين شاركوا بكل شجاعة وإخلاص في السيطرة على حريق سنترال رمسيس”.

وأضافت: “وخلال حديثي معها، قدمت لها الشكر على بسالة وشجاعة ابنها وزملائه، كما أعربت لها عن فخري واعتزازي أنا وكل المصريين بأبنائنا الأوفياء من رجال الشرطة، الذين يضعون أرواحهم على أكفهم لحماية الوطن”.

وتابعت: “أوجه لهم جميعًا التحية والتقدير، وأدعو الله أن يحفظ مصر برجالها المخلصين”.

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