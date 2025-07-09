عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد حادث قطار قويسنا

انتظمت حركة القطارات على الوجه البحرى بعد توقف قطار تالجو بمحطة قويسنا نتيجة تصاعد أدخنة بإحدى العربات.

حريق قطار التالجو

وشهدت محطة قويسنا، توقف قطار "تالجو" رقم 2023 القادم من القاهرة والمتجه إلى الإسكندرية، وذلك نتيجة تصاعد أدخنة من عجلات القطار.

وأكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن طاقم القطار تعامل على الفور مع الموقف، حيث تم إيقاف القطار بمحطة قويسنا بشكل احترازي حفاظًا على سلامة الركاب.

وأوضحت المصادر أن تصاعد الأدخنة يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب في احتكاك وزيادة سخونة بمنظومة الكبح (الفرامل).

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء فريق الصيانة على وجه السرعة لفحص القطار واتخاذ اللازم، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات بين الركاب، وتم العمل على إعادة تشغيل القطار بعد التأكد من جاهزيته الفنية.

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