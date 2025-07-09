الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تبدأ من 15 ألفًا، الخطوط السعودية تعلن أسعار تذاكر الطيران في موسم العمرة

مناسك العمرة
مناسك العمرة
ads

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة الجديد 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة في مصر.

أسعار تذاكر طيران موسم العمرة 


وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية أن أسعار تذاكر طيران موسم الحج ستبدأ من 15 ألفا و500 جنيها وتصل إلى 20 ألفا و800 جنيه، حيث تختلف الأسعار وفقا لمواعيد السفر والعودة.

واعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.


بدأت وزارة السياحة والآثار توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، للضوابط المنظمة لموسم العمرة في مصر.

شروط وزارة السياحة لتوثيق عقود العمل بموسم العمرة

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصين بموقع الإدارة المركزية بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.

إجراءات السياحة لتوثيق عقود الشركات السعودية

وأوضحت الغرفة أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني بطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأشارت الغرفة إلى أن شركة السياحة المصرية والوكالة السعودية سيقومان بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة سجل تجاري حديث بتاريخ إصدار حد أقصى ثلاثة أشهر وشهادة الآياتا، حتى يتسنى للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة الخطوط الجوية السعودية الخطوط الجويه السعوديه السعودية موسم العمرة العمرة وزير السياحة والآثار شريف فتحي

مواد متعلقة

رفع موقع دير أبو مينا الأثري بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

وزير الكهرباء ومدير هيئة الطاقة النووية الروسية يتفقدان مشروع محطة الضبعة

مصر وروسيا توقعان بروتوكولا مكملا لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية بالضبعة

وزيرا الكهرباء والبترول يناقشان توفير الوقود لضمان استمرار التيار خلال الصيف

نقل الكهرباء توقع عقدا لتوسعة محطة محولات المساعيد بسيناء

OSL للمشاريع الترفيهية توقع عقدا لتمويل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات

وزير الكهرباء يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل الحالية

باختيارات الجمهور، تعرف على القطع الأثرية لشهر يوليو بمتاحف الآثار

الأكثر قراءة

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم

مدبولي: قانون الرياضة يلبي التطلعات باعتماد مدة الـ3 دورات بدلًا من الـ 8 سنوات

بينهم 3 دول عربية، ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على ست دول

مدبولي يحسم الجدل بشأن ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد حادث قطار قويسنا

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل الإمام إذا نسي سجدة التلاوة في الصلاة؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الزغاريد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

المزيد
الجريدة الرسمية