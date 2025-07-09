تبدأ من 15 ألفًا، الخطوط السعودية تعلن أسعار تذاكر الطيران في موسم العمرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة الجديد 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة في مصر.

أسعار تذاكر طيران موسم العمرة



وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية أن أسعار تذاكر طيران موسم الحج ستبدأ من 15 ألفا و500 جنيها وتصل إلى 20 ألفا و800 جنيه، حيث تختلف الأسعار وفقا لمواعيد السفر والعودة.

واعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.



بدأت وزارة السياحة والآثار توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، للضوابط المنظمة لموسم العمرة في مصر.

شروط وزارة السياحة لتوثيق عقود العمل بموسم العمرة

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصين بموقع الإدارة المركزية بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.

إجراءات السياحة لتوثيق عقود الشركات السعودية

وأوضحت الغرفة أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني بطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأشارت الغرفة إلى أن شركة السياحة المصرية والوكالة السعودية سيقومان بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة سجل تجاري حديث بتاريخ إصدار حد أقصى ثلاثة أشهر وشهادة الآياتا، حتى يتسنى للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.

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