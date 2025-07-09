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"الوطنية للانتخابات": تلقينا 388 طلبًا للترشح على النظام الفردي وقائمة واحدة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تواصل غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والمنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها تحققت من انتظام سير العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها اليوم (۷۷) طلبًا جديدًا للترشح على النظام الفردي، وفيما يخص نظام القوائم، فقد تم تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن (388) طلبًا للترشح على النظام الفردي وقائمة واحدة علي نظام القوائم بكل دائرة.

وتأكدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات من قيام جميع لجان تلقي طلبات الترشح برفع جميع المستندات المقدمة على البرنامج الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهود الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلًا.

وفي إطار متابعتها الحثيثة للشأن الانتخابي على مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، رصدت غرفة العمليات المركزية شكوى واردة من رئيس حزب الجيل الديمقراطي تفيد وجود صعوبات وعراقيل واجهت مرشحي الحزب بلجان تلقي طلبات الترشح بمحافظتي الإسكندرية والسويس، وعلى الفور بادرت غرفة العمليات المركزية بالتواصل المباشر مع رئيس حزب الجيل الديمقراطي للوقوف على تفاصيل شكواه واتخذت الإجراءات اللازمة وتم إزالة أسباب الشكوى. 

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