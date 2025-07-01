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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تعلن بدء تلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ السبت المقبل (فيديو وصور)

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات , فيتو
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أعلن القاضي حازم بدوي  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس الشيوخ. 

 

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة بدء تلقي أوراق المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ يوم السبت القادم حتى العاشر من شهر يوليو من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا. 

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات في الخارج يومي ١، ٢ أغسطس المقبل، على أن تبدأ انتخابات المصريين في الداخل يومي ٤، ٥ أغسطس 

 

كما أعلن بدء الدعاية الانتخابية يوم ١٨ يوليو الجاري، والصمت الانتخابي يوم ٣١ يوليو ٢٠٢٥.

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