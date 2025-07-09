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أخبار مصر

مدبولي يحسم الجدل بشأن ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

كشف  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال مدبولي: "هي مجرد شائعات، تخرج من مصادر غير معروفة، ويتم تكرارها ونشرها حتى يظن البعض أنها حقيقة، رغم أنها لا تستند لأي أساس منطقي أو واقعي".

وأضاف أن هذا النوع من الأخبار يتم تداوله دون تحقق أو وعي بمعايير وأسس شغل المناصب الكبرى، مطالبًا بعدم الانسياق وراء كل ما يتم تداوله دون تدقيق.

وشدد رئيس الوزراء على أن منصب الأمين العام للجامعة العربية له مواصفات دقيقة وترتيبات واضحة تحكمها نصوص ميثاق الجامعة، ولا يمكن الحديث عنه أو الترشح له بهذا الشكل العشوائي.

وأضاف: "هناك أمين عام حالي –أحمد أبو الغيط – وهو شخصية دبلوماسية مرموقة، ولا يزال أمامه عام كامل في منصبه، ولا يجوز تداول الأسماء بشكل غير مسئول".

 

واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد بأن أولويات الحكومة الحالية واضحة ومركزة على الملفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن الوقت غير مناسب لترويج مثل هذه الشائعات، التي لا تخدم المصلحة الوطنية.

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مدبولى مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

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