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حوادث

عقار مهدد بالانهيار على سكانه في مدينة 6 أكتوبر، وتقرير فني يكشف الكارثة

عقار مهدد بالانهيار
عقار مهدد بالانهيار على سكانه فى مدينة 6 أكتوبر

استغاث سكان عقار رقم 6 بالمجاور 17 بمنطقة العمرانية الأولى بمدينة 6 أكتوبر، من كارثة تهدد حياتهم بعد ظهور شروخ وتصدعات في العقار.

عقار مهدد بالانهيار على سكانه في مدينة 6 أكتوبر 

 

وكشف تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجود عيوب وشروخ ظاهرة بالعقار وظهور شروخ مائلة بمباني الواجهة الأمامية وصدأ صلب التسليح ونشع وسقوط الدهان ببعض بلاطات أسقف الوحدات وبعض المخالفات الأخرى التي تهدد حياة قاطنيه.

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الإسكان والبناء المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء المركز القومي لبحوث الإسكان القومي لبحوث الإسكان بمدينة 6 أكتوبر بحوث الاسكان والبناء بمنطقة العمرانية مدينة 6 أكتوبر مهدد بالانهيار

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