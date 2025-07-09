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رياضة

موعد عودة ريبيرو لتدريبات النادي الأهلي بعد انتهاء إجازته

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو

يعود الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى القاهرة يوم 13 يوليو الجاري، رفقة جهازه المعاون، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخرا وسافر خلالها إلى بلاده. 

ومن المنتظر أن يقود ريبيرو أولى تدريبات الفريق في اليوم التالي من وصوله، استعدادا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. 

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

ومن المقرر أن يعود فريق النادي الأهلي للتدريبات الجماعية، يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يطير بعدها بـ 4 أيام إلى تونس، للدخول في معسكر خارجي، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل معسكر الأهلي في تونس 

واستقر الجهاز الفني للأهلي على أن تطير بعثة الفريق يوم 18 من شهر يوليو الجاري إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 الشهر ذاته ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

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