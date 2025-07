رئيس الجامعة البريطانية يلتقي سفير مصر بالمملكة المتحدة بمشاركة عدد من الطلاب

التقى الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، السفير شريف كامل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، بمشاركة مجموعة متميزة من طلاب الجامعة البريطانية الذين يقضون البرنامج الصيفي بإنجلترا، وذلك على هامش زيارته للمملكة المتحدة.

رئيس الجامعة البريطانية مع السفير المصري في بريطانيا، فيتو

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الدكتور لطفي، والسفير، حول الجهود التي توليها الجامعة البريطانية في مصر بتوفير فرص تدريبية وتعليمية رفيعة المستوى لطلابها، من خلال إتاحة تجارب تعليمية متنوعة داخل مصر وخارجها، بهدف تنمية مهارات الطلاب من خلال التعلم القائم على التجربة، والانفتاح على ثقافات متعددة، والاستفادة من خبرات نخبة من المتخصصين والخبراء، بما يتسق مع رؤيتها في إعداد خريجين يمتلكون وعيًا عالميًا وقيمًا راسخة في الانتماء والمواطنة.

حصول رئيس الجامعة البريطانية على وسام الشرف الملكي البريطاني

وتوجه السفير شريف كامل بالتهنئة للدكتور محمد لطفي لحصوله وسام الشرف الملكي البريطاني (Member of the Most Excellent Order of the British Empire – MBE)، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة والمتميزة في مجال التعليم بكل من المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تنظم بشكل دوري برامج تبادل طلابي ورحلات علمية صيفية متميزة، بالتعاون مع نخبة من الجامعات البريطانية والدولية الشريكة، وتأتي هذه البرامج في إطار شراكات أكاديمية ممتدة، تُمكّن الطلاب من الحصول على شهادات مزدوجة معتمدة من كل من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن الجامعات البريطانية الشريكة وهم London South Bank University، Queen Margaret University، Manchester Metropolitan University.

