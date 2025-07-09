الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الجامعة البريطانية يلتقي سفير مصر بالمملكة المتحدة بمشاركة عدد من الطلاب

رئيس الجامعة البريطانية
رئيس الجامعة البريطانية مع السفير المصري في لندن، فيتو
ads

التقى الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، السفير شريف كامل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، بمشاركة مجموعة متميزة من طلاب الجامعة البريطانية الذين يقضون البرنامج الصيفي بإنجلترا، وذلك على هامش زيارته للمملكة المتحدة.

رئيس الجامعة البريطانية مع السفير المصري في بريطانيا
رئيس الجامعة البريطانية مع السفير المصري في بريطانيا، فيتو

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الدكتور لطفي، والسفير، حول الجهود التي توليها الجامعة البريطانية في مصر بتوفير فرص تدريبية وتعليمية رفيعة المستوى لطلابها، من خلال إتاحة تجارب تعليمية متنوعة داخل مصر وخارجها، بهدف تنمية مهارات الطلاب من خلال التعلم القائم على التجربة، والانفتاح على ثقافات متعددة، والاستفادة من خبرات نخبة من المتخصصين والخبراء، بما يتسق مع رؤيتها في إعداد خريجين يمتلكون وعيًا عالميًا وقيمًا راسخة في الانتماء والمواطنة.

حصول رئيس الجامعة البريطانية على وسام الشرف الملكي البريطاني 

وتوجه السفير شريف كامل بالتهنئة للدكتور محمد لطفي لحصوله وسام الشرف الملكي البريطاني (Member of the Most Excellent Order of the British Empire – MBE)، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة والمتميزة في مجال التعليم بكل من المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تنظم بشكل دوري برامج تبادل طلابي ورحلات علمية صيفية متميزة، بالتعاون مع نخبة من الجامعات البريطانية والدولية الشريكة، وتأتي هذه البرامج في إطار شراكات أكاديمية ممتدة، تُمكّن الطلاب من الحصول على شهادات مزدوجة معتمدة من كل من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن الجامعات البريطانية الشريكة وهم London South Bank University،  Queen Margaret University، Manchester Metropolitan University.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة البريطانية الجامعة البريطانية في مصر المملكة المتحدة سفير مصر بالمملكة المتحدة وسام الشرف الملكي البريطاني شريف كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات ينشر فيديو تعريفي عن اختبارات القدرات 2025 وكيفية التقديم

رئيس الجامعة البريطانية يلتقي محمد العريان خلال زيارته للمملكة المتحدة

الأكثر قراءة

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

الزمالك : جون إدوارد موظف بالنادي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية