من هو أحمد هاني لاعب سيراميكا المرشح للانتقال لـ الأهلي؟

يسعي مسئولو الأهلي لحسم صفقة أحمد هاني، ظهير أيمن فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل الأهلي في حسم صفقة أحمد هاني، عقب إتمام صفقة ياسين مرعي مدافع فاركو لمدة 5 سنوات، لتدعيم مركز قلب الدفاع.

من هو أحمد هاني المرشح لتدعيم الأهلي؟

و بدأ أحمد هاني، مسيرته في صفوف قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود ومنه إلى طلائع الجيش، ليستقر أخيرا في نادي سيراميكا كليوباترا.

ويبلغ طول صاحب الـ28 عاما، 1.78 متر، كما شارك اللاعب في 113 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما حصل على 17 إنذارا وتعرض للطرد مرة واحدة.

موقف الأهلي من رحيل جراديشار

اتخذ النادي الأهلي قرارا جديدا فيما يتعلق بمهاجمه السلوفيني جراديشار.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن النادي أغلق الباب تماما أمام رحيل مهاجمه في ظل الرحيل المنتظر للفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدا عدم مناقشة أي عروض تصل مهاجم الفريق جراديشار.

وأوضح أن جراديشار مستمر في صفوف الأهلي ولن يرحل في الميركاتو الصيفي.

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