ما التحركات الجديدة لـ الأهلي بعد فشل التعاقد مع أسد الحملاوي؟

يكثف مسؤولو القلعة الحمراء محاولاتهم لحسم التعاقد مع مهاجم جديد أبرزهم أسامة فيصل، وذلك بعد أن فشلت صفقة انتقال الفلسطيني أسد الحملاوي إلى صفوف النادي الأهلي، وانضمام اللاعب لنادي كرايوفا الروماني، اليوم الثلاثاء، قادما من شلاسك فروتسواف البولندي.

وأيضا في ظل رغبة وسام أبو علي الملحة للرحيل في الصيف الجاري، حيث بدأ مسئولو الأهلي تحركات للتفاوض مع عدد من اللاعبين في مركز الهجوم.

وكان الفلسطيني أسد الحملاوي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق وتحسبا لرحيل مواطنه الفلسطيني وسام أبو علي.

تفاصيل تعاقد الحملاوي مع كرايوفا الروماني

ووقع النادي الروماني عقدًا مع اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه السابق

وسجل الحملاوي 7 أهداف خلال 16 مباراة مع فريقه البولندي خلال الموسم الماضي، كما لعب 3 مباريات مع منتخب فلسطين.

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