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خارج الحدود

الحكومة الليبية تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

قررت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، وباقي الفريق المصاحب لهم عقب وصولهم لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وإبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا، واعتبارهم غير مرغوب بهم، بسبب تجاوزهم للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وفق بيان للحكومة اليوم الثلاثاء.

                             

عدم احترام السيادة الوطنية الليبية

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، وصفت الحكومة هذا الإجراء بأنه تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية بتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية ومخالفة للقوانين الليبية وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة الليبية.

الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية

وأهابت الحكومة الليبية في بيانها  مجددا بجميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية عبر الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية والتعامل مع الحكومة الليبية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية.

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