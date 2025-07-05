السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عقيلة صالح: دعم مصر ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار وتسيير المرحلة الانتقالية في ليبيا

عقيلة صالح رئيس مجلس
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
ads

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولًا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبي، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

الخطيب يتدخل، جديد صفقة بيع وسام أبو علي

مصدر بالأهلي: وسام أبو علي أبلغنا برغبته فى الرحيل بعد الخروج من المونديال

الكهرباء تعلن موعد وخطة التسعير الجديدة للشرائح

انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

تواصل إغراءاتها، سعر الفراخ اليوم السبت 5 يوليو 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اشتعال الصعيد والقاهرة تسجل 38، الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تبدأ من جنيهين والثوم يبحث عن عصره الذهبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

87 عاما على مولد "شاويش القراء"، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

بعد عاشوراء، موعد صيام الأيام البيض في شهر محرم 1447

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بالخير والفرج القريب

المزيد
الجريدة الرسمية