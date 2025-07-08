فيتو تكشف في عددها الجديد.. حكومة على راسها ريشة!

تكشف فيتو في عددها الجديد عن تأخر القوانين وعدم جاهزيتها من جانب الحكومة والذي وصفه عدد من نواب البرلمان بأن الحكومة تعمل ضد الشعب وترى نفسها فوق المساءلة.

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