المرصد السوري: انفجار عنيف يهز مدينة إدلب

أعلن المرصد السوري، مساء اليوم الإثنين، أن انفجار عنيف يهز مدينة إدلب في سوريا.

الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارته الرسمية الثانية

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى الإمارات هي الثانية من نوعها منذ تنصيبه.

يشار إلى أن آخر تواصل رسمي سوري إماراتي كان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الشرع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رئيس الإمارات يستقبل أحمد الشرع في أبو ظبي

يذكر أنه في 11 مايو الماضي، تبادل الشرع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية، وبحثا آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي أبريل الماضي، أكد رئيس الإمارات خلال استقباله أحمد الشرع في أبو ظبي، دعم الإمارات لكل ما يحقق تطلعات الشعب السوري.

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