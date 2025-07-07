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خارج الحدود

الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارته الرسمية الثانية

الشرع يصل الإمارات،
الشرع يصل الإمارات، فيتو

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى الإمارات هي الثانية من نوعها منذ تنصيبه.

 

أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى الإمارات

يشار إلى أن آخر تواصل رسمي سوري إماراتي كان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الشرع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

رئيس الإمارات يستقبل أحمد الشرع في أبو ظبي

يذكر أنه في 11 مايو الماضي، تبادل الشرع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية، وبحثا آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي أبريل الماضي، أكد رئيس الإمارات خلال استقباله أحمد الشرع في أبو ظبي، دعم الإمارات لكل ما يحقق تطلعات الشعب السوري.

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أحمد الشرع الإمارات الرئيس السوري الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الشرع الشعب السورى

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