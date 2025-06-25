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خارج الحدود

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب لوقف الاعتداءات

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، مساء اليوم الأربعاء، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

 

مفاوضات الشرع مع إسرائيل لوقف العدوان 

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب.

 

في وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت وكالة "رويترز" تفاصيل لقاء تم بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقس مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى برفقة حاخام أمريكي مؤيد للاحتلال الإسرائيلي زيارة إلى سوريا مؤخرا.

 

قس وحاخام أمريكيان يلتقيان أحمد الشرع 
 

ويروج القس الأمريكى جوني مور، الذي كان مستشارا للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، والحاخام أبراهام كوبر، من مركز سيمون فيزنتال اليهودي المعني بحقوق الإنسان، للحوار بين الأديان في الدول العربية منذ سنوات.

 

والتقى القس والحاخام أحمد الشرع في وقت متأخر، خلال زيارة إلى سوريا قالا إنها لم تكن تهدف إلى مناقشة العلاقات المحتملة مع إسرائيل غير أن الموضوع طُرح.

وقال القس الأمريكى لوكالة "رويترز" بعد ختام زيارتهما لسوريا: "أعتقد أن السلام ممكن جدا.. لكن الأولوية القصوى لسوريا يجب أن تكون التركيز على سوريا".

وأضاف، أن الشرع "تحدث عن القضايا التي تثير قلقه، وأيضا عن إمكانية أن يكون المستقبل إيجابيا جدا".

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الشرع تل أبيب إسرائيل سوريا دمشق الجولاني رئيس سوريا

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