أخبار مصر اليوم: وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالي قاس على الطلاب والأسر.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالي قاس على الطلاب والأسر

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.

وزير التربية والتعليم يستعرض فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية

وأكد أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًّا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

المركز القومي للبحوث التربوية أجرى بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة ولم نجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفى، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفى والذى تم البدء فى تطبيقه إبريل الماضى.



وبدأ تطبيق التوقيت الصيفى 2025 يوم الجمعة الموافق 25 إبريل الماضى - أخر جمعة فى شهر ابريل-، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الإثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2025

التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هل تتأثر ماكينات صرف الخبز المدعم بسبب حريق سنترال رمسيس؟ شعبة المخابز تجيب

وجه خالد صبري، عضو شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تنبيهًا عاجلًا لأصحاب المخابز على مستوى الجمهورية بضرورة التأكد من جاهزية ماكينات صرف الخبز المدعم، عقب الحريق الذي اندلع اليوم بمقر سنترال رمسيس، وما يترتب عليه من تأثر في خدمات الاتصالات ببعض المناطق.

وقال صبري، في تصريحات لـ “فيتو”: إن الحريق قد ينعكس على كفاءة عمل الشبكة التي ترتبط بها ماكينات صرف الخبز، وخاصة شبكتي اتصالات وأورانج داعيًا أصحاب المخابز إلى الدخول فورًا على النظام عبر الماكينة واختبار تشغيلها، لضمان عملها بشكل طبيعي غدًا دون أي تعطيل، وفي حالة العطل يتم الاستعانة بخطوط اتصالات جديدة.

وأوضح أن ظهور رسالة على شاشة الماكينة تفيد بأن “أنت الآن خارج مواعيد العمل الرسمية” يعد مؤشرًا على أن الجهاز يعمل بكفاءة وجاهز لصرف الخبز في اليوم التالي، أما إذا ظهرت رسالة “مسلسل 101”، فهذا يعني أن الماكينة معطلة وتتطلب تدخلًا فنيًا عاجلًا.

وأكد عضو الشعبة أهمية سرعة التواصل مع الشركة المسئولة عن الصيانة أو الدعم الفني حال رصد أي عطل، لتفادي أي ارتباك أو تأخير في صرف الخبز للمواطنين مع بداية ساعات العمل الرسمية صباح الغد.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتحقق من كفاءة الأجهزة، حفاظًا على انتظام عمل منظومة الخبز المدعوم وخدمة المواطنين.

حريق سنترال رمسيس

شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حريقًا ضخمًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم المنشآت التابعة لقطاع الاتصالات، ولازالت قوات الحماية المدنية تكافح النيران حتى الآن وأسفر ذلك عن حالة استنفار أمني واسع، وتحركات عاجلة من قبل أجهزة الدولة للسيطرة على الموقف وحماية الأرواح والممتلكات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يُفيد بأن هناك تصاعدا كثيفا للأدخنة من الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس، الكائن في شارع رمسيس بمنطقة الأزبكية. وعلى الفور، تم الدفع بوحدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإنقاذ.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء مزودة بخزانات مياه استراتيجية، إضافة إلى سُلّم هيدروليكي لاقتحام الأدوار العليا.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إخلاء المبنى بالكامل، وإنقاذ عدد من الموظفين الذين حاصرتهم النيران واحتجزتهم داخل المكاتب، دون تسجيل وفيات حتى لحظة إعداد التقرير.

السكك الحديدية تعلن تأثر خدمات حجز تذاكر القطارات بسبب حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم انتظام منظومة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، لظروف طارئة خارجة عن إرادة هيئة السكة الحديد نتيجة لأعطال شبكة الانترنت من الشركة المصرية للاتصالات.

وتصدر تريند "سنترال رمسيس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحريق الكبير الذي اندلع بداخله مساء اليوم، وسط العديد من المنشورات التي كشفت عن انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق لشبكات الاتصالات الأربعة "orange، وetisalat اتصالات، والمصرية للاتصالات we، والاتصالات في المناطق الأخرى، وسط غياب خطط بديلة مثل شبكات اتصالات مؤقتة.

حريق سنترال رمسيس، اشتكى عدد كبير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل شبكات الاتصالات في مصر، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم الإثنين، وسادت حالة من الغضب ضد شركات الاتصالات وسط نداءات للتدخل العاجل من الحكومة.

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