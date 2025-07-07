وزير التعليم أمام النواب: نظام البكالوريا خطوة فارقة في التعليم المصري

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن استحداث نظام البكالوريا فى المرحلة الثانوية، يعد خطوة فارقة فى التعليم المصرى، لمواجهة ما يمثله نظام الثانوية العامة من عبء مادى ومعنوى على الأسرة المصرية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم.

وأضاف عبد اللطيف: يشكل ذلك النظام فرصة حقيقية لأبنائنا الطلاب، لما يتضمنه من مرونة فى اختيار الكليات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة فى كل ما تطلبه من تعديلات بقانون التعليم، ملتزمة بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

واختتم كلمته، تسعى لمصلحة أبنائنا، موجها الشكر لمجلس النواب على تعاونه.

وشهدت الجلسة استعراض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

جلسة النواب لمناقشة تعديل قانون التعليم بحضور ممثلي الحكومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية في الحكومة.

أهمية تطوير التعليم وفقا لما نص عليه الدستور

وقال النائب: تمثل قضية تطوير التعليم العام إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم، حيث نصت المادة (۱۹) منه على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها..".

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