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اقتصاد

حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بسبب حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تداول العديد من عملاء البنوك تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول تعطل السحب من ماكينات الصراف الآلي، عقب حادث حريق سنترال رمسيس. 

وكشفت مصادر مصرفية أن هناك بعض الماكينات التي تعمل بالخطوط الأرضية، والتي يمكن أن تتاثر بالطبع بما جرى في حريق سنترال رمسيس. 

وأوضحت أن هناك بعض الماكينات الخاصة بالبنوك تعمل بشرائح الموبايل، والتي قد لا يؤثر الحريق عليها، مما جعل هناك شكاوى بين البعض من تعطل ماكينات الصراف الآلي في العديد من المواقع. 

حريق في سنترال رمسيس

انتشرت سحابة من الدخان الأسود غطت  سماء وسط القاهرة،  بعد اندلاع حريق داخل سنترال رمسيس ومحاولة قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

و قررت الادارة العامة للمرور القاهرة ، إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتا لحين انتهاء أعمال إخماد الحريق، كما تمت أعمال فصل الكهرباء والغاز عن المبنى

وشهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 4 موظفين علقوا داخل مكاتب مغلقة نتيجة انتشار النيران والدخان، بينما استمرت جهود الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.

كما أعلن مرفق الإسعاف عن إصابة 7 أشخاص باختناقات نتيجة الحريق، وتم التعامل معهم ميدانيًا، بعد الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

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