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التوقيت الصيفي 2025، اضبط ساعتك الآن وقدمها 60 دقيقة

تطبيق التوقيت الصيفى،
تطبيق التوقيت الصيفى، فيتو
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التوقيت الصيفي 2025، قدم ساعتك الآن 60 دقيقة وفقا للتوقيت الصيفي بمصر، وبذلك تصبح ساعتك الآن هي 1 صباحا، بدلا من 12 منتصف ليل الجمعة.

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موعد تطبيق التوقيت الصيفي 

ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفى آخر جمعة فى شهر أبريل، تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية  في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفى


وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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