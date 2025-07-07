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تفاصيل حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة، 10 سيارات إطفاء تكافح النيران، الحماية المدنية تنقذ العالقين، احتراق عدد من المكاتب، ورئيس الوزراء يتابع التطورات لحظة بلحظة (فيديو وصور)

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حريقًا ضخمًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم المنشآت التابعة لقطاع الاتصالات،  ولازالت قوات الحماية المدنية تكافح النيران حتى الآن وأسفر ذلك عن حالة استنفار أمني واسع، وتحركات عاجلة من قبل أجهزة الدولة للسيطرة على الموقف وحماية الأرواح والممتلكات.

 

بداية الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يُفيد بأن هناك تصاعدا كثيفا للأدخنة من الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس، الكائن في شارع رمسيس بمنطقة الأزبكية. وعلى الفور، تم الدفع بوحدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإنقاذ.

 

إجراءات الإطفاء والإنقاذ

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ  10 سيارات إطفاء مزودة بخزانات مياه استراتيجية، إضافة إلى سُلّم هيدروليكي لاقتحام الأدوار العليا.

 وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إخلاء المبنى بالكامل، وإنقاذ عدد من الموظفين الذين حاصرتهم النيران واحتجزتهم  داخل المكاتب، دون تسجيل وفيات حتى لحظة إعداد التقرير.

الإصابات وتدخل الإسعاف

وأعلنت هيئة الإسعاف عن إصابة سبعة أشخاص بحالات اختناق من الدرجة المتوسطة نتيجة استنشاق الدخان، وتم إسعافهم ميدانيًا من خلال أربع سيارات إسعاف تمركزت في محيط المبنى بالتنسيق مع فرق الهلال الأحمر.

المعاينة الأولية

وأشارت المعاينة  الأولية  إلى أن سبب الحريق يرجع على الأرجح إلى ماس كهربائي وقع داخل إحدى غرف المكاتب الإدارية بالطابق السابع، ما أدى إلى اشتعال النيران في مجموعة من الأجهزة والمكاتب الإدارية.

استجابة حكومية وأمنية

وانتقل إلى موقع الحادث كل من محافظ القاهرة ومدير أمن العاصمة، لمتابعة الموقف ميدانيًا، والإشراف على أعمال السيطرة والتأمين. 

كما فُرض طوق أمني بمحيط المبنى، فيما قامت الإدارة العامة للمرور بإجراء تحويلات مرورية لتمكين سيارات الإطفاء من التحرك دون عوائق، وتجنب حدوث تكدسات في المنطقة المحيطة.

متابعة من مجلس الوزراء

أكدت مصادر حكومية أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات الحريق لحظة بلحظة، من خلال غرفة إدارة الأزمات، للتأكد من توافر كل الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة للسيطرة الكاملة على الحادث.

الفحص المبدئي: احتراق عدد من المكاتب الإدارية فى حريق سنترال رمسيس

استمرار تصاعد الدخان الكثيف فى حريق سنترال رمسيس

التأثير الفني

وتسبب الحريق في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول في عدد من مناطق القاهرة والجيزة، نتيجة تأثر بعض كابلات وخطوط الاتصالات الرئيسية الموجودة داخل المبنى. وتعمل فرق فنية على إعادة الخدمات تدريجيًا بعد تأمين المناطق المتضررة.

الوضع الراهن

وحتى الساعة، تستمر فرق الإطفاء في تتبع بؤر الاشتعال داخل المبنى، في محاولة للسيطرة التامة على الحريق ومنع تجدده. ومن المنتظر صدور تقرير فني نهائي بعد انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات من قبل الجهات المختصة.

التحقيقات جارية

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وتنتظر نتائج تقارير الحماية المدنية والفحص الفني لتحديد الأسباب الدقيقة للحريق، ومسؤولية الأطراف المعنية عن إجراءات الصيانة والسلامة داخل المبنى.

من جانبه يشرف إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب في مبنى سنترال رمسيس بشارع رمسيس بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى.

 

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