أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يجدد مفاوضاته مع أسامة فيصل لتدعيم الهجوم.. يانيك فيريرا يصدم جون إدوارد بسبب صفقة شيكو بانزا.. الزمالك يترقب قيمة صفقة انتقال ياسين مرعي للأهلي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يجدد مفاوضاته مع أسامة فيصل لتدعيم الهجوم
جدد مسؤلو النادي الأهلي اتصالاتهم مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، للتفاوض معه مجددا بعد تعثر مفاوضات ضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب شلوسك فروتسواف البولندي، والذي بات قريبا من الانتقال إلى أحد الأندية الرومانية، ومع تعثر صفقة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.
مفاجأة، يانيك فيريرا يصدم جون إدوارد بسبب صفقة شيكو بانزا
فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة المنتظرة في القلعة البيضاء، المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.
واقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.
الزمالك يترقب قيمة صفقة انتقال ياسين مرعي للأهلي
يستعد نادي الزمالك للحصول على نسبة إعادة البيع من انتقال مدافعه السابق ياسين مرعي لاعب فاركو إلى صفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
الزمالك يخوض ودية يوم الجمعة أمام اورانج
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق أورانج، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.
غزل المحلة يعلن عن أولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد
علن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع قلب الدفاع أحمد شوشة قادما من نادي الجونة، ليكون أول صفقات زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.
بايرن ميونخ يوجه ضربة صادمة إلى برشلونة ويقترب من خطف نجم ليفربول
كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الإثنين، بأن نادي بايرن ميونخ اقترب من خطف هدف برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ختام معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة VAR
اختتم، اليوم الإثنين، بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 ايام بمشاركة 40 حكمًا ( 20 ساحة و20 مساعدًا).
رسميا، الهلال السعودي يحسم صفقة ثيو هرنانديز
كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ميلان الإيطالي، من أجل ضم لاعبه الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز يوم الاثنين.
الجزائري ميلود حمدي، جماهير الإسماعيلي دمهم أصفر وأزرق وأطالبهم بدعم الفريق
أكد الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلى، أنه سعيد جدا بتولي منصب المدير الفني للدراويش، أحد أعرق الأندية المصرية، مشيرا إلى أنه يعلم بصعوبة المهمة، ومشددا على أنه سيبذل أقصى ما لديه من جهد رفقة وجهازه المعاون من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة.
21 لاعبا في قائمة منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم بتشيلي، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، ستضم 21 لاعبا فقط.
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