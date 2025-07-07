أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يجدد مفاوضاته مع أسامة فيصل لتدعيم الهجوم.. يانيك فيريرا يصدم جون إدوارد بسبب صفقة شيكو بانزا.. الزمالك يترقب قيمة صفقة انتقال ياسين مرعي للأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

جدد مسؤلو النادي الأهلي اتصالاتهم مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، للتفاوض معه مجددا بعد تعثر مفاوضات ضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب شلوسك فروتسواف البولندي، والذي بات قريبا من الانتقال إلى أحد الأندية الرومانية، ومع تعثر صفقة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة المنتظرة في القلعة البيضاء، المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

واقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

يستعد نادي الزمالك للحصول على نسبة إعادة البيع من انتقال مدافعه السابق ياسين مرعي لاعب فاركو إلى صفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق أورانج، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

علن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع قلب الدفاع أحمد شوشة قادما من نادي الجونة، ليكون أول صفقات زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الإثنين، بأن نادي بايرن ميونخ اقترب من خطف هدف برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

اختتم، اليوم الإثنين، بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 ايام بمشاركة 40 حكمًا ( 20 ساحة و20 مساعدًا).

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ميلان الإيطالي، من أجل ضم لاعبه الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز يوم الاثنين.

أكد الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلى، أنه سعيد جدا بتولي منصب المدير الفني للدراويش، أحد أعرق الأندية المصرية، مشيرا إلى أنه يعلم بصعوبة المهمة، ومشددا على أنه سيبذل أقصى ما لديه من جهد رفقة وجهازه المعاون من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة.

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم بتشيلي، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، ستضم 21 لاعبا فقط.

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