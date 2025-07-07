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رياضة

الأهلي يجدد مفاوضاته مع أسامة فيصل لتدعيم الهجوم

أسامة فيصل، فيتو
أسامة فيصل، فيتو

جدد مسؤلو النادي الأهلي اتصالاتهم مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، للتفاوض معه مجددا بعد تعثر مفاوضات ضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب شلوسك فروتسواف البولندي، والذي بات قريبا من الانتقال إلى أحد الأندية الرومانية، ومع تعثر صفقة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي. 

كما استعجل مسؤلو النادي الأهلي أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، لحسم صفقة انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا، لمدة موسمين بشكل نهائي، حيث تم الاتفاق بين الناديين، ولكن اللاعب لم يبدِ موافقة رسمية حتى الآن لإتمام الصفقة المعلقة. 

رحيل المغربي أشرف داري إلى الريان القطري

كما رحب مسؤلو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري إلى الريان القطري، حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب، حيث قال المصدر؟: إن النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقى بعيدة عن صفقة وسام أبو علي المطلوب أيضا في الريان. 

ووفقا لموقع" أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول علي خدماته أيضا. 

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الأهلي أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي أسد الحملاوي لاعب شلوسك فروتسواف البولندي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي

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