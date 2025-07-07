الزمالك يترقب قيمة صفقة انتقال ياسين مرعي للأهلي

يستعد نادي الزمالك للحصول على نسبة إعادة البيع من انتقال مدافعه السابق ياسين مرعي لاعب فاركو إلى صفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن عقد انتقال ياسين مرعي من الزمالك إلى فاركو، يتضمن بندا يمنح القلعة البيضاء 15% من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب، وهو ما ينطبق على انتقاله الأخير إلى الأهلي.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة اتصالات رسمية مع نادي فاركو، للمطالبة بالحصول على القيمة المالية المنصوص عليها في العقد.

تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية

فيما أعلن نادي فاركو رسميا رحيل لاعبه ياسين مرعي، عن صفوف الفريق، وذلك تمهيدا لانتقاله إلي النادي الأهلي، لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جانبه، يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم ياسين مرعي مدافع فاركو ولاعب الزمالك السابق، وذلك بعد الحصول على توقيعه لمدة خمسة مواسم، حيث ينهي الأهلي في الوقت الحالي إجراءات قيد اللاعب بشكل رسمي تمهيدًا لإعلان الصفقة.

لاعبون لعبوا للزمالك ثم انتقلوا للأهلي

وبذلك، ينضم المدافع الشاب إلى قائمة اللاعبين الذين سبق لهم الدفاع عن ألوان الزمالك قبل ارتداء القميص الأحمر، ومن أبرزهم: رضا عبد العال، مجدي طلبة، نادر السيد، إسلام الشاطر، طارق السعيد، محمد صديق، المعتز بالله إينو، هاني العجيزي، صبري رحيل، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، ياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد رضا وأحمد السيد زيزو.

رحيل المغربي أشرف داري إلى الريان القطري

كما رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري، إلى الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، حيث قال المصدر: إن النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقى بعيدة عن صفقة وسام أبو على المطلوب أيضا في الريان.

ووفقا لموقع "أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول على خدماته أيضا.

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