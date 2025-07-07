ختام معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة VAR

لجنة الحكام، اختتم، اليوم الإثنين، بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 ايام بمشاركة 40 حكمًا ( 20 ساحة و20 مساعدًا).

رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية.

وتم تقسيم الحكام إلى ثلاثة مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو

وشهد المعسكر ايضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

ومن المقرر انطلاق معسكر اخر للتدريب على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR يوم 21 من الشهر الجاري بحضور اوسكار رويز ومندوب من المجلس التشريعي الدولى لكرة القدم Ifab

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