بايرن ميونخ يوجه ضربة صادمة إلى برشلونة ويقترب من خطف نجم ليفربول

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الإثنين، بأن نادي بايرن ميونخ اقترب من خطف هدف برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

برشلونة وبايرن ميونخ في صراع على لويس دياز

ويسعى برشلونة بكل قوة لضم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما فشل في ضم الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو.

وكان برشلونة قريبًا من ضم ويليامز هذا الصيف، قبل أن يقرر اللاعب تجديد عقده مع بيلباو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد توصل بايرن ميونخ لاتفاق مبدئي مع دياز، على عكس ما أثير عن رغبة اللاعب في الانضمام لبرشلونة.

ويسعى بايرن وراء ضم دياز هذا الصيف، خاصة بعد إصابة لاعبه جمال موسيالا بكسر في عظمة الشظية خلال مباراة باريس سان جيرمان ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة وبايرن ميونخ تقدما بعروض رسمية لضم دياز في وقت سابق، لكنها قوبلت بالرفض من جانب إدارة ليفربول.

في المقابل، لا يزال برشلونة يأمل في استغلال رغبة اللاعب، ومحاولة تقديم صيغة جديدة ترضي ليفربول في الأيام المقبلة.

ليفربول يتمسك بلاعبيه لويس دياز

وكشفت مصادر إنجليزية، أن ليفربول لا يرغب في التفريط بدياز خلال الصيف الجاري، خاصة بعد توهجه في الموسم المنقضي وتسجيله 17 هدفًا وتقديمه 8 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد دياز مع ليفربول، حتى صيف 2027، مع عدم وجود شروط جزائية في عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.