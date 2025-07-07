الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، الهلال السعودي يحسم صفقة ثيو هرنانديز

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ميلان الإيطالي، من أجل ضم لاعبه الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز يوم الاثنين.

 

الهلال حسم صفقة هرنانديز رسميا

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة X، أن إدارة الهلال السعودي حسمت الصفقة بشكل رسمي بعد مفاوضات امتدت أسبوعين، عقب التوصل إلى اتفاق شفهي سابق مع اللاعب، مشيرًا إلى أن هيرنانديز يقترب من التوقيع على عقده مع الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

ثيو هرنانديز بقميص الهلال السعودي، فيتو
ثيو هرنانديز بقميص الهلال السعودي، فيتو

 

القيمة المالية لصفقة ثيو هرنانديز

وبحسب رومانو، فإن ميلان سيحصل على مبلغ 25 مليون يورو مقابل انتقال لاعبه، في صفقة تُعد من أبرز تحركات سوق الانتقالات الصيفية الحالية في آسيا.

ومن المنتظر أن يفتح وصول النجم الفرنسي الباب أمام مغادرة الظهير البرازيلي رينان لودي، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الهلال مؤخرًا.

ويأتي هذا التعاقد في إطار مساعي الهلال السعودي لتقوية تشكيلته قبل انطلاق موسم 2025 – 2026، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة المنافسة على جميع البطولات، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

وكان إنزاغي قد قاد الهلال للتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يودع البطولة بعد خسارة مثيرة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي ثيو هيرنانديز فابريزيو رومانو ميلان الإيطالي الانتقالات الصيفية الحالية رينان لودي سيموني إنزاغي

مواد متعلقة

فابريزيو رومانو: الهلال يغري أوسيمين براتب خيالي يعجز أي ناد عن دفعه

ياسين بونو يشعل أزمة في الهلال السعودي

احتمالية رحيل مالكوم وميتروفيتش، إنزاجي يجري تغييرات بالجملة في صفوف الهلال السعودي

الهلال السعودي يسعى لتمديد عقد ياسين بونو بعد تألقه في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تكافح حريق سنترال رمسيس وتنقذ المحتجزين (فيديو وصور)

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين والنيران تحاصر بعضهم داخل الغرف (صور)

الحماية المدنية تدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

غلق شارع رمسيس بوسط القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس

مفاجأة، يانيك فيريرا يصدم جون إدوارد بسبب صفقة شيكو بانزا

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عودة الـ8 سنوات.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الرياضة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

عالم أزهري عن الشماتة في موت الفنانين: اعتداء على اختصاص إلهي ولا يجوز (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية