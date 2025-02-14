فوائد البيوتين للشعر والأظافر وكيف تحصلين عليه من الطبيعة؟

يحتوي البيوتين على فوائد عديدة للجسم، حيث يعزيز الشعر والأظافر وغيرها الكثير منها ولا يحتاج الشخص إلى شراء زجاجات البيوتين كمكملات للحصول عليها.

البيوتين هو فيتامين ب7 الموجود في العديد من الأطعمة الغذائية، والذي يؤدي كثيرًا من وظائف الجسم.

يساعد البيوتين على استقلاب الطعام - تحويل الطعام إلى طاقة، وكما تؤكد بعض الأبحاث أن البيوتين يحسن صحة الشعر والبشرة والأظافر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

فيتامينات ب، بما في ذلك البيوتين، قابلة للذوبان في الماء بشكل عام، وهذا يعني أن الجسم لا يحتفظ بكمية أكبر مما يحتاجه، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن الإفراط في تناول البيوتين.

فوائد البيوتين

البيوتين فيتامين أساسي، مما يعني أنه لا يمكن العيش بدونه.

يلعب البيوتين دورًا مهمًا في تزويد الجسم بالوقود للقيام بأنشطة اليومية، وذلك لأن إحدى أهم فوائده هي أنه يساعد في تحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إلى طاقة.

فالبيوتين هو عامل مساعد للإنزيمات التي تساعد في تكسير الأحماض الدهنية والجلوكوز والأحماض الأمينية، ونحتاج إلى إنزيمات معينة لتكسير الأطعمة التي نتناولها حتى نتمكن من استقلابها، ولا تعمل هذه الإنزيمات بشكل صحيح بدون البيوتين.

يشارك البيوتين أيضًا في الحفاظ على وظائف الجهاز العصبي الصحية، ويساعد في وظائف الجينات.

البيوتين وصحة الشعر والأظافر

ربما يكون أكبر عامل شهرة للبيوتين هو أنه اكتسب سمعة طيبة في صناعة التجميل في تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر.

هذا لأن نقص البيوتين (عدم وجود ما يكفي من البيوتين) يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل:

أظافر هشة

تساقط الشعر

طفح جلدي أحمر متقشر

ولكن يعد نقص البيوتين لذا، إذا كان شعر الشخص رقيقًا أو أظافره هشة، فربما لا يكون ذلك بسبب نقص البيوتين، وعادة ما يكون هناك حالة صحية أخرى تسبب هذه المشاكل، مثل نقص الحديد أو مشكلة الغدة الدرقية.

ما مقدار البيوتين الذي يحتاجه الجسم؟

يحصل معظم الناس على البيوتين الكافي من خلال نظام غذائي صحي، والجرعة اليومية الموصى بها من البيوتين هي كما يلي:

أقل من 6 أشهر: 5 ميكروجرام (ميكروجرام)

7 إلى 12 شهرًا: 6 ميكروجرام

1 إلى 3 سنوات: 8 ميكروجرام

4 إلى 8 سنوات: 12 ميكروجرام

9 إلى 13 سنة: 20 ميكروجرام

14 إلى 18 سنة: 25 ميكروجرام

19 سنة وما فوق: 30 ميكروجرام

الحوامل: 30 ميكروجرام

المرضعات: 35 ميكروجرام

هذا أقل بكثير من محتوى البيوتين الموجود في بعض المكملات الغذائية الشائعة.

تحتوي الفيتامينات المتعددة اليومية للبالغين وفيتامينات ما قبل الولادة عادةً على 100% من القيمة اليومية الموصى بها للبيوتين، ويمكن أن تحتوي المكملات الغذائية الأخرى، مثل تركيبات فيتامين أو الفيتامينات التي تعزز نمو الشعر والأظافر، على كمية أكبر بكثير.

الأطعمة التي تحتوي على البيوتين

يمكن لمعظم الناس أن يحصلون على كل البيوتين الذي يحتاجونه من نظام غذائي صحي.

فالبيوتين موجود في العديد من الأطعمة التي نتناولها، ومن الأفضل دائمًا الحصول على الفيتامينات والمعادن من خلال نظام غذائي متوازن بدلًا من المكملات الغذائية.

يوجد البيوتين بشكل أساسي في مصادر البروتين، وتعد الأطعمة مثل الكبد والبيض والسلمون والمكسرات والبذور مصادر جيدة.

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