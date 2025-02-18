كيفية الحفاظ على صحة الأظافر وتقويتها بطرق طبيعية

قد تساعد التغييرات في عادات نمط الحياة والتغذية في تقوية الأظافر، ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم، وتناول مكملات البيوتين، وتجنب بعض المواد الكيميائية مجرد بعض الأشياء التي يمكن تجربتها.

1. تناول مكملات البيوتين

البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين H وفيتامين B7، هو أحد فيتامينات B، ونظرًا لأنه قابل للذوبان في الماء، فلا يتم تخزينه بواسطة الجسم، لذلك يجب التأكد من تناوله يوميًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

يمكن أن يساعد البيوتين في تقوية الشعر والأظافر، كما أنه يساعد الجهاز العصبي في الجسم على العمل بشكل صحيح.

يمكن العثور عليه في الأطعمة مثل:

السردين

البيض المطبوخ

البقوليات

تناول مكملات فيتامين ب.

2. قلل من تعرض أظافرك للماء

إن الإفراط في نقعها في الماء قد يؤدي إلى إضعافها وتقصفها، ارتدِ القفازات عند غسل الأطباق، وحاولي أن تبقي يديك بعيدًا عن الماء أثناء الاستحمام.

3. الحفاظ على الرطوبة

شرب كمية كافية من الماء أمر ضروري للصحة، وصحة الأظافر ليست استثناءً، فبدون رطوبة كافية، يمكن أن تصبح الأظافر هشة وتتكسر وتتقشر بسهولة، ويساعد شرب كمية كافية من الماء على الاحتفاظ بالرطوبة والبقاء قوية.

4. الانتباه للنظام الغذائي

تأكد من تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية ومتنوع وتناول الفيتامينات المتعددة مع المعادن، ويمكن أن يؤثر النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية على الجسم بالكامل - بما في ذلك الأظافر، فكري في دمج المكملات الغذائية المرتبطة بتحسين صحة الجلد في النظام الغذائي، مثل:

الزنك

فيتامين أ

فيتامين ب12

الحديد

تشير الأبحاث من إلى أنه يمكن دمج ببتيدات الكولاجين، التي ثبت أنها تعمل على تحسين صحة الأظافر والجلد، في النظام الغذائي اليومي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، ويمكن تضمين مصادر البروتين التالية في النظام الغذائي:

لحم البقر الخالي من الدهون

البيض

العدس

الفول السوداني

الدواجن

الفاصوليا السوداء

5. الحذر من المنتجات التي تستخدمها

طلاء الأظافر ومزيله

تحتوي العديد من طلاءات الأظافر أو العلاجات على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تضعف الأظافر بالفعل، ويجب تجنب مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون لأنه يمكن أن يتلف الأظافر.

ابحثي عن طلاء أظافر غير سام ومنقوع بالإضافة إلى مزيل طلاء أظافر خالٍ من الأسيتون.

تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من المواد الكيميائية الضارة الأخرى الموجودة في منتجات العناية بالأظافر اليومية.

6. تجنب استخدام أظافر الجل أو الأكريليك

في حين يتم الترويج لها كبديل سهل لأولئك الذين يعانون من صعوبة في نمو أظافرهم، فإن الاستخدام المتكرر يمكن أن يتسبب في تقشير الأظافر، مما يضعفها، ولكن إذا كنت لا تزالين ترغبين في ارتدائها، فتأكدي من منح أظافرك فترة راحة بين التطبيقات.

تم تحديد التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) المطلوبة لطلاء الجل كعامل خطر للإصابة بالسرطان.

يؤدي التعرض أيضًا إلى شيخوخة الجلد الذي يدعم صحة الأظافر، توصي مؤسسة سرطان الجلد بوضع واقي الشمس على يديك قبل 20 دقيقة على الأقل من تعرض يديك للأشعة فوق البنفسجية.

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